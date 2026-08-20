Emmanuel: Decidí ser quien quiero desde hace 50 años

EL INTÉRPRETE, la noche del martes pasado en El Cantoral, en la CDMX.

El cantante Emmanuel llega a los 50 años de trayectoria artística sin mirar hacia atrás con nostalgia, sino con la misma inquietud que lo llevó, desde joven, a desafiar lo establecido. Ahora, el cantante convierte esa historia en Emmanuel Sinfónico (Fortissimo), un ambicioso álbum de 17 canciones que reimagina algunos de los temas fundamentales de su carrera junto a la Royal Scottish National Orchestra y que tendrá su estreno mundial el próximo 2 de octubre.

“Nunca imaginé llegar hasta este momento; pero di el primer paso. Recuerdo que me decían cómo debía de hacer las cosas y que si yo las quería hacer a mi manera, nada iba a funcionar, me puse a soñar y, en un abrir y cerrar del tiempo, desperté. Cincuenta años después, me doy cuenta que no estaba equivocado”, afirmó el artista durante la presentación del proyecto.

El Dato: Durante su carrera, Emmanuel ha vendido más de 35 millones de copias, con alrededor de 20 producciones.

Esa frase resume una carrera construida precisamente a contracorriente. Emmanuel recordó que muchas de sus decisiones fueron cuestionadas, incluso aquellas que terminaron convirtiéndose en grandes éxitos. Para él, la permanencia no ha sido producto de una fórmula, sino de la capacidad de defender una identidad artística.

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“Cuando tú quieres cambiar, la gente tiene un estereotipo de ti, un pensamiento de lo que tú eres. Tienes dos opciones: ceder a lo que quieren o ser quien tú quieres ser. Y yo decidí ser quien quiero ser”, sostuvo.

Esa filosofía también estuvo presente al momento de transformar sus canciones para esta nueva producción. El reto, explicó el intérprete, no consistió simplemente en llevarlas a una orquesta, sino en encontrar una nueva dimensión sin traicionar las historias que el público construyó alrededor de ellas.

“Lo más difícil es darle forma a las canciones que ya tienen forma, a los arreglos que ya existen. Te tienes que reimaginar qué poder hacer. Y en este proceso, no fallar para no quitarle a las canciones su esencia”, señaló.

El resultado reúne temas como “La chica de humo”, “Quiero dormir cansado”, “Al final”, “Todo se derrumbó”, “Toda la vida”, “Detenedla ya”, “Tú y yo”, “Solo”, “Qué será”, “Este terco corazón”, “Sentirme vivo” y “La última Luna”, primer sencillo de esta etapa y una canción que, desde su origen, representó para Emmanuel una apuesta distinta.

“Las canciones llegan a un momento que ya no te pertenecen. Las das al público. En ese momento ya no son tuyas, ya son de la gente”, resaltó.

Para lograr el sonido de Emmanuel Sinfónico (Fortissimo), las sesiones viajaron por tres ciudades. La parte orquestal se grabó en Glasgow, Escocia, con la Royal Scottish National Orchestra, mientras que las bases pop se realizaron en los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles y las voces, principalmente, en México. La producción y los arreglos estuvieron encabezados por Gustavo Farías, con la participación de Randy Waldman y Mario Santos. El álbum, además, fue mezclado en estéreo y Dolby Atmos.

La selección de las 17 piezas tampoco fue sencilla. Emmanuel reconoció que una de las mayores dificultades fue decidir cuáles canciones quedarían fuera de una celebración que abarca cinco décadas.

“Aquí lo difícil no fue saber cuáles van a estar, sino cuáles se van a salir. Entonces, de pronto, pues ésta va a estar, pero ¿cómo no va a estar? Eso te cuesta mucho”, confesó. La elección terminó concentrándose en canciones especialmente representativas de distintas etapas de su carrera.

“La última Luna”, disponible desde el 7 de agosto, abrió el camino de este nuevo capítulo. El 4 de septiembre llegará un segundo sencillo y, finalmente, el álbum estará disponible el 2 de octubre en plataformas digitales, además de contar con edición física y un vinilo especial.

La celebración continuará en diciembre con el arranque de la gira en el Auditorio Nacional, donde llevará al escenario la fuerza de sus clásicos acompañados por una propuesta sinfónica. Contempla presentaciones en Guadalajara y Monterrey.