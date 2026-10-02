Rentar una sala de cine privada para ver una película, organizar un evento o jugar videojuegos es un servicio que en México, se encuentra disponible en las dos más grandes cadenas de cine del país.

Tanto en Cinépolis como en Cinemex existe la opción de cerrar una sala para un grupo de personas, por lo que en La Razón, te contamos cuánto puede costar rentar una sala de cine según el número de asustentes.

‎¿Cuánto cuesta rentar una sala de cine en Cinépolis y Cinemex?

Las tarifas vigentes para la privatización de salas no manejan un cobro único, sino que se calculan a través de una cotización personalizada según la capacidad del espacio, el horario, el día de la semana, la ciudad y los servicios complementarios o de dulcería requeridos.

En el caso de Cinépolis, el costo base para rentar una sala de cine tradicional para proyecciones privadas o eventos pequeños oscila entre los $2,300 MXN y $3,500 MXN en funciones con baja demanda como mañanas de días laborables o en complejos fuera de las zonas metropolitanas.

Sin embargo, para complejos de alta afluencia en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, así como en salas formato VIP o MacroXE, los costos parten desde los $8,000 MXN hasta alcanzar precios entre los $12,000 MXN y $15,000 MXN o más por función, dependiendo de si se incluyen paquetes de alimentos y proyecciones personalizadas.

Por su parte, Cinemex cuenta con el programa institucional “Mi Sala Cinemex”, orientado a la renta de salas tanto para proyecciones privadas de cartelera como para eventos especiales o la modalidad “Mi Sala Gamer”.

El precio base de entrada para privatizar una función regular o salas formato Platino se sitúa desde los $550 MXN a $700 MXN para grupos muy reducidos en horarios matutinos de baja demanda, mientras que eventos corporativos o grupos más numerosos en salas tradicionales y Market escalan en un rango similar al del sector, promediando entre $3,000 MXN y $10,000 MXN.

Adicionalmente, Cinemex ofrece una modalidad específica para amantes de los videojuegos conocida como “Mi Sala Gamer”, la cual cuenta con esquemas tarifarios estructurados por número de jugadores y tiempo de uso.

Sus costos de cotización oficiales inician en $1,600 MXN por 2 horas para hasta 8 personas, suben a $2,304 MXN por 3 horas para hasta 16 personas, y alcanzan los $3,064 MXN por 4 horas para un límite de 32 participantes, incluyendo la conexión de consolas e insumos técnicos para torneos o partidas privadas.

Para gestionar la contratación y obtener una cotización exacta en cualquiera de las dos cadenas, es recomendable realizar una solicitud formal con varios días de anticipación directamente a la gerencia del complejo de interés o a través de las secciones de “Eventos Privados” y “Ventas Corporativas” en los sitios web y aplicaciones oficiales de Cinépolis y Cinemex.

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