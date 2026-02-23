Cazzu estalla contra Rauw Alejandro tras canción donde menciona a Nodal

Se ha encendido una nueva polémica entre Rauw Alejandro y Cazzu, después de que el cantante puertorriqueño dio de qué hablar al publicar una canción con Tainy y Jayco llamada ‘Rosita’, en la que mencionan a Christian Nodal.

El fragmento de la canción de Rauw Alejandro que habla de Cazzu y Nodal dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal (¡Yah!) [...] Yo sería padrastro si tú tiene’ nene/Chambonéamelo como una FN/Callaíta’ en Calle Cerra los weekene’/Llegó de Italia y solo quiere pasta penne

Rauw Alejandro habla y Cazzu reacciona

A través de la red social X, el ex novio de Rosalía encendió la polémica cuando comenzó a realizar unas declaraciones en torno al arte y reaccionó a usuarios que criticaban su más reciente canción.

Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo. — RAÚL (@rauwalejandro) February 22, 2026

En ese sentido, el famoso declaró: "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo“, dijo en X.

Ante el comentario muchos usuarios lo criticaron y dudaron de si su música es o no arte, además de acusarlo de colgarse de una fuerte polémica con tal de sonar, siendo esta la de la supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu.

Por su parte, Cazzu había reaccionado de manera silenciosa, primero al dejar de seguir al cantante boricua de redes sociales como una manera de mostrar que no apoyaba su comportamiento actual. Sin embargo, conforme creció la polémica, la estrella decidió hablar.

"El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía“, dijo brevemente. Esto fue considerado por el público como una reacción directa a las declaraciones de Rauw, donde resaltó cómo al hablar del modo en que menciona a Nodal en su canción más reciente, condona conductas que han herido a una madre soltera y a su hija.

El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida.



Ya conocen la mía. — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 22, 2026

La contestación de Cazzu no hizo más que encender las redes sociales por usuarios que la apoyan y que ahora piden que realice una colaboración con Rosalía para que juntas hundan a Rauw Alejandro y a Christian Nodal.

Te dejamos algunas reacciones:

“Ya educaste una vez a Arcángel y volvió pidiendo perdón, ahora toca educar a los f0rr0s estos jefa“.

”Ahora collab con Rosalía por hundir al rata ambas“.

"Hablan de lo importante que fuiste para la industria como mujer, pero si te tienen que escupir para quedar bien con uno de ellos lo van a hacer y es triste“,

"Te amo jefa, siempre de tu lado. SOS terrible mujerón SOS mucho para la escena“.