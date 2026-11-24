Antes de la final de Miss Universo 2026, en redes sociales los usuarios recordaron uno de los casos más polémicos de una reina de belleza que dejó de lado su puesto por su esposo, Tamara Rogouski.

La Miss Argentina anunció en septiembre la renuncia a su título a través de un comunicado que realizó la organización nacional de belleza junto con ella, donde señalaron motivos personales detrás de su decisión.

“Por cuestiones personales, Tamara Rogouski no participará en la 75.ª edición de Miss Universe, que se realizará en noviembre en Puerto Rico.En su lugar, Daiana Pereira, primera finalista de Miss Universo Argentina 2026, asumirá la representación de nuestro país en el certamen internacional”, informaban entonces.

¿Por qué Tamara Rogouski dejó Miss Universo?

De acuerdo con la información disponible en diversos sitios de Internet, la decisión de la reina de belleza de abandonar el concurso se debió principalmente a su situación familiar.

Y es que Tamara se casó en septiembre con el empresario mexicano Norberto Maldonado en una ceremonia íntima donde además, anunciaron que esperan a su primer hijo juntos.

“Tú también serás parte de esta hermosa historia”, decía el mensaje de la pareja que para muchos, fue la confirmación de que la renuncia al título de Miss Argentina 2026 por parte de Tamara tenía que ver con este nuevo momento de su vida personal.

Aunque pudo haber competido estando embarazada, como lo hizo Miss Canadá en ediciones anteriores, Rogouski decidió priorizar la tranquilidad familiar y dejar atrás la posibilidad de convertirse en sucesora de Fátima Bosch, a pesar de ser una de las favoritas para ganar en esta edición.

Esta situación generó cierta molestia en un sector del público de Tamara Rogouski, quienes a la fecha sostienen que la joven pudo haber brillado bajo incluso bajo estas circunstancias. Te dejamos algunos comentarios al respecto:

“Muy feliz por ella y su embarazo. Pero 0 compromiso la verdad”.

“Muchas felicidades por su matrimonio y su embarazo, creo que ella tenía muy claro cuáles eran sus prioridades”.

“Un hombre que no la dejó brillar”.

“Le arrebató el sueño”.

“Le faltaste el respeto a toda la Argentina”.

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