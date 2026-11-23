A un paso de la gran final de Miss Universo 2026, una de las representantes más destacadas es Dominga López, Miss Chile, quien dio de qué hablar con su presencia y elegancia en las pasarelas principales del programa.

Con apenas 25 años de edad, la mujer ya tiene una trayectoria que combina el periodismo con el modelaje y las artes escénicas. Ahora, en La Razón te compartimos más detalles que debes conocer sobre ella, incluyendo su edad, estatura y a qué se dedicaba antes de ser seleccionada para el certamen de belleza internacional.

¿Quién es Dominga López?

Dominga López nació en Reñaca, una comuna en Viña del Mar en Chile. La joven de 25 años de edad mide aproximadamente 1.71 metros, de acuerdo con registros oficiales de certamenes en los que ha competido anteriormente.

La joven es una periodista titulada, licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo que se encargó ella misma de pagar por sus estudios.

Esta preparación le otorga una notable seguridad en la oratoria y coherencia en las entrevistas con el jurado, un aspecto determinante en el formato actual del certamen, que más allá de la belleza, premia la inteligencia y habilidad de dialogar.

La joven se ha consolidado como una de las principales contendientes para llevarse la corona de la 75.ª edición de Miss Universo 2026 debido a una combinación de preparación académica, impacto escénico y el respaldo de figuras clave del mundo de los certámenes.

Y es que el econocido preparador venezolano Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la Belleza” la señaló tempranamente como una de sus máximas favoritas, afirmando que le provocó una impresión similar a la que tuvo con Sheynnis Palacios antes de ganar.

Durante la competencia preliminar y eventos previos como el desfile Runway to the Universe, destacó por su pasarela, que fue calificada como elegante y distinguida por su antecesora, Inna Moll y por sus elecciones de vestuario.

Antes de ser coronada como Miss Universo Chile, Dominga López apareció en videoclips del cantante chileno Kidd Voodoo; también realizó presentaciones vinculadas al Festival de Viña del Mar, uno de los máximos escenarios en Latinoamérica.

¿Quieres saber más?

Preliminar Miss Universo 2026: ¿Dónde y a qué hora verla desde México?

Miss Universo 2026: Los trajes típicos más espectaculares de la competencia

La increíble reacción de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Fátima Bosch a foto de las Miss Universo mexicanas

Ella es María Vargas, la Miss Universo México que busca la quinta corona