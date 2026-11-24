A Perfect Circle + Puscifer: horarios, sede y todo lo que tienes que saber

A Perfect Circle, Puscifer, Dogstar y David Hill se alistan para ofrecer un concierto histórico este miércoles 25 de noviembre. Es uno de los espectáculos más esperados de la recta final del año en la Ciudad de México.

Tras casi una década de espera, A Perfect Circle regresará a México, además de que será su primera presentación en la capital del país.

Junto a Puscifer, agrupación también liderada por el cantante Maynard James Keenan, promete una noche inolvidable. La presentación se complementa con la presencia de Dogstar y David Hill.

Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre este concierto que se perfila entre los favoritos del 2026.

¿Cuándo y dónde será?

Las bandas se presentarán el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano, ubicado en la Ciudad de México.

¿Se podrán usar celulares?

Los organizadores han pedido que no se usen celulares durante las presentaciones de Puscifer y A Perfect Circle. Advirtieron que quienes incumplan esta regla serán sacados del show.

“En caso de desobedecer esta orden, serás expulsado del show sin la oportunidad de reingresar a disfrutar del concierto por hacer caso omiso a esta regla y elegir tomar fotos y/o videos durante los sets de Puscifer y A Perfect Circle”, señalaron.

¿Cuáles serán los horarios de ingreso y de los shows?

Dogstar Check In: 15:30 horas

Early Access: 18:00

Puertas: 18:20 horas

Davehill: 18:30 horas

Dogstar: 19:05 horas

Puscifer: 20:15 horas

A Perfect Circle: 21:30 horas

Horarios del concierto de A Perfect Circle ı Foto: Especial

Algunos objetos prohibidos

Toma en cuenta que no habrá acceso con paraguas, sillas, peluches, pelotas, calcomanías, lonas, pancartas y banderas que superen los 50 centímetros por 65 centímetros.

Objetos permitidos

Mochilas de plástico, vinil o PVC transparentes y que no excedan de 30x30 centímetros. Además de bolsas de cano y bolsas ziploc. También baterías recargables pequeñas, lentes de sol y gorras, tapones de oídos, audífonos, gel antimateria, tampones, toallas sanitarias en empaque cerrado, medicinas con prescripción médica, máscaras sin detalles de metal, estoperoles o picos, canturreas o riñoneras, maquillaje en polvo, gloss de labios, cinturones sin estoperoles y hebillas grandes.

Objetos permitidos y prohibidos para el concierto de A Perfect Circle ı Foto: Especial

¿Quieres saber más?

The Strokes y Johnny Marr, cátedra de rock en el Corona Capital

¿Luis Miguel lanza nueva música? El Sol hace inesperado anuncio en Spotify

‘Ok banger’ ¿Qué significa el comentario de Rosalía a Rauw Alejandro que se volvió viral?

‘Es mi canción’: Danna Paola expone desplante de una diva y en redes señalan a Kenia Os