La exconductora mexicana Inés Gómez Mont reapareció en sus redes sociales después de que se diera a conocer que se encuentra en España tras haber sido detenida en Estados Unidos, ante lo que el gobierno de México ha pedido su extradición.

“Hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces ¿por qué no se extraditó a México?“, expresó la presidenta de México Claudia Sheinbaum sobre el caso.

Inés Gómez Mont reaparece en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont realizó una publicación. La foto muestra una captura de pantalla de una conversación con un usuario llamado El Testigo Incómodo.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, escribió el sujeto.

Ella decidió compartir el link a un blog creado por el que le escribió, en donde explica que su intención es que las personas se cuestionen sobre la verdad detrás del caso al compararla con supuestos documentos oficiales del caso.

“Carga la órden de aprehensión en una nueva conversación de ChatGPT, copia y pega las siguientes instrucciones y comienza la investigación”, pide a los lectores a modo de un ejercicio para verificar información.

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, Florida, debido a su situación migratoria irregular.

En México, la mujer cuenta con órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el lavado de dinero, pues se le relaciona con una presunta red de empresas factureras y contratos del sistema penitenciario federal para servicios de seguridad en centros penitenciarios federales.

La FGR señala que parte de los recursos desviados llegó a cuentas personales de la exconductora, aunque en 2021, ella negó haber recibido dinero ni pertenecer al crime organizado.

Además, se le acusa presuntas omisiones y declaraciones de ingresos menores a los obtenidos ante Hacienda en ejercicios fiscales como 2014, 2015 y 2016.

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