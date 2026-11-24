La exconductora Inés Gómez Mont Arenas habría viajado a España junto con sus hijos, luego de abandonar voluntariamente Estados Unidos, donde se encontraba detenida por una situación migratoria irregular, según reportó el medio Entorno MX.

Además, en entrevista para W Radio México, el periodista Arturo Ángel Mendieta, radicado en Estados Unidos, señaló que la expresentadora de televisión se acogió a un programa de deportación voluntaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

“Inés Gómez Mont es una ciudadana que tiene dos nacionalidades: mexicana y española. No tiene la nacionalidad estadounidense, por lo tanto está irregularmente en Estados Unidos. (...) Inés Gómez Mont dijo: ‘yo me quiero regresar al país donde soy ciudadana’, y ese país es España”, reportó el comunicador.

De acuerdo con una declaración del DHS al diario español El País, Gómez Mont salió de Estados Unidos el pasado 23 de noviembre.

La exconductora fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en ingles), y trasladada al Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, donde permaneció bajo custodia por más de tres semanas.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

El pasado 2 de noviembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés Gómez Mont es requerida en México por su presunta participación en un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante un entramado de contratos por alrededor de 2 mil 450 millones de pesos entre empresas fantasma y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Además, entre 2014 y 2016 habría declarado ingresos menores a los obtenidos, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

“Cada peso desviado, o no contribuido, es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”, señaló la fiscal general.

Godoy Ramos recordó que desde septiembre de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Inés Gómez Mont, aunque fue detenida en Estados Unidos por su situación migratoria.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprensión a su llegada a México”, sostuvo la fiscal.

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cehr