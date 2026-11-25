La reconocida actriz chilena Delfina Guzmán falleció a los 98 años el 24 de noviembre de 2026. Tuvo una carrera que abarcó más de siete décadas y destacó en el teatro, el cine y la televisión de Chile.

La intérprete de Tres tristes tigres recibió reconocimientos como la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, el Premio APES a la Trayectoria y la Medalla de Honor del Senado.

Miles de chilenos expresaron sus condolencias a sus hijos Joaquín Eyzaguirre, Nicolás Eyzaguirre, Juan Cristóbal Meza y Gonzalo Meza.

¿De qué murió Delfina Guzmán, la reconocida actriz chilena?

La Corporación de Actores y Actrices de Chile confirmó el fallecimiento de Delfina Guzmán a través de una publicación en redes sociales.

“Con profunda tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra compañera Delfina Guzmán Correa. Una cara, una voz y un talento que son parte de millones de hogares. Nuestro homenaje a Delfina es eterno y su legado ya es parte de la historia de Chile”, escribieron.

Con profunda tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra compañera Delfina Guzmán Correa. Una cara, una voz y un talento que son parte de millones de hogares. Nuestro homenaje a Delfina es eterno y su legado ya es parte de la historia de Chile. pic.twitter.com/qyDHmqAVZl — Chileactores (@Chileactores) November 24, 2026

De acuerdo con la información comunicada por su familia, la actriz Delfina Guzmán murió por causas naturales; tenía 98 años.

¿Quién era Delfina Guzmán? Conoce su trayectoria

Delfina Guzmán fue una de las grandes figuras de la actuación chilena. Nacida como María Delfina Guzmán Correa el 7 de abril de 1928 en Santiago, construyó una carrera artística que superó las siete décadas y dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión de Chile.

Aunque comenzó estudios de Arquitectura en la Universidad de Chile, decidió seguir su vocación artística e ingresó a la Escuela de Teatro Experimental de la misma institución, donde se graduó en 1956.

Delfina Guzmán destacó en el cine con producciones como Tres tristes tigres (1968), La expropiación (1972), El regalo (2008), La nana (2009) y Bombal (2012).

En televisión alcanzó gran popularidad gracias a teleseries como Estúpido Cupido, Sucupira, Iorana, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión y Los Pincheira. Su último trabajo en este formato fue Wena Profe.

En el Teatro Nacional, familiares y admiradores rinden homenaje a Delfina Guzmán, una de las actrices más queridas del país. Su legado en el arte y su compromiso político nos invitan a reflexionar sobre su vida. La actuación chilena pierde una gran figura. #DelfinaGuzman pic.twitter.com/Mt5NHRwr93 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) November 25, 2026

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