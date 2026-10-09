¿Qué pasó en Chile? Declaran emergencia por aluvión que inundó calles y viviendas | VIDEOS

Un aluvión registrado en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, provocó graves daños materiales, dejó seis personas lesionadas y obligó a las autoridades a desplegar equipos de emergencia para atender a la población afectada.

El fenómeno ocurrió cerca de las 17:00 horas del jueves 8 de octubre, luego de que el desbordamiento de la Quebrada Honda generara una fuerte corriente de agua, lodo, piedras y troncos que descendió por calles del sector de San Carlos de Apoquindo.

Videos difundidos en redes sociales y medios locales muestran la fuerza de la corriente, que arrastró automóviles y autobuses del transporte público, además de inundar viviendas, comercios y otros inmuebles.

🇨🇱 Un hombre vivió momentos de angustia en medio de un aluvión que sorprendió a los habitantes de Las Condes, en Santiago de Chile.



Un video registró el instante en que el conductor de un camión, arrastrado por la fuerza de la corriente, se aferró a un árbol para intentar… pic.twitter.com/IXjk86sMlh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2026

Las imágenes también muestran a peatones y conductores que quedaron en medio del avance del agua y el barro.

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Chile declaró a Las Condes como zona afectada por catástrofe, una medida que permite agilizar la coordinación de recursos y las acciones para atender la emergencia y recuperar las áreas afectadas.

🇨🇱🛑 ¡Emergencia total en Chile!



Se registran severas inundaciones por un aluvión en la comuna de Las Condes, pic.twitter.com/aLrs8iOXoe — Dan-i-El (@Danielibertari0) October 9, 2026

¿Por qué declararon la emergencia en Chile?

De acuerdo con las autoridades chilenas, el aluvión estuvo relacionado con precipitaciones intensas concentradas en un periodo muy breve, que provocaron una crecida repentina de la quebrada y el arrastre de sedimentos y material vegetal.

La emergencia también llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Colina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.

Como medida preventiva, se suspendieron las clases del viernes 9 de octubre en establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas bajo alerta, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores de evaluación y limpieza.

El Gobierno informó que personal municipal, bomberos, Carabineros, integrantes del Ejército y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas participaban en las tareas para retirar el lodo, despejar las vialidades y atender a las familias afectadas.

🌊❗️🇨🇱ASÍ SORPRENDIÓ a la comuna el devastador aluvión en Chile



Un supermercado queda sumido en el lodo a causa del aluvión en la capital chilena. pic.twitter.com/dnjgq3uPtu — Errete en Español (@erreteespanol) October 9, 2026

¿Qué pasó con el Metro de Santiago?

La emergencia también afectó el funcionamiento del transporte público. Durante la tarde del jueves, Metro de Santiago informó sobre el cierre preventivo de dos accesos de la estación Los Dominicos, en la Línea 1, debido a la acumulación de agua en el exterior.

Posteriormente, las medidas de seguridad se ampliaron ante el avance del aluvión. La estación Los Dominicos y Hernando de Magallanes fueron cerradas temporalmente durante la emergencia.

#NotiactivaHN | Inundaciones repentinas golpearon Santiago de Chile tras intensas lluvias, ante eso, las autoridades declararon el estado de emergencia y reportaron al menos seis heridos. pic.twitter.com/qfolorIwBH — notiactivahn (@notiactivahn) October 9, 2026

Sin embargo, el viernes 9 de octubre, Metro de Santiago reportó que la red ya se encontraba operativa.

Las autoridades continuaron con la evaluación de daños y las labores de recuperación en Las Condes, mientras se mantenían las medidas preventivas en las comunas bajo Alerta Roja.

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MSL