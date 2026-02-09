Conductor arrolla a ladrón para escapar de violento asalto en autopista de Chile | VIDEO

Las carreteras de la Región Metropolitana de Chile se han convertido en puntos críticos de inseguridad, donde los conductores enfrentan cada vez más intentos de asalto violentos.

En los últimos meses, la modalidad conocida como “encerrona” ha encendido las alertas de autoridades y ciudadanos por su nivel de riesgo.

Este fin de semana, un nuevo caso ocurrido en Quilicura dejó un asaltante atropellado durante la huida de una víctima. Un violento intento de robo se registró en la región metropolitana de Santiago de Chile, cuando un conductor fue interceptado en una autopista bajo la peligrosa modalidad de encerrona, una técnica utilizada por grupos delictivos para bloquear vehículos y cometer asaltos.

El hecho ocurrió en el sector de Quilicura, justo cuando el automovilista salía de la Ruta 5 para incorporarse a la autopista Vespucio Norte con dirección al oriente. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara instalada en el tablero del vehículo, dos sujetos descendieron de un automóvil que se detuvo de forma repentina para impedir el paso de la víctima.

⚠️Este sábado un vehículo se encontraba ingresando a la Autopista Vespucio Norte de la Ruta 5 cuando fue interceptado por otro carro, del cual bajaron 2 personas, para poder encerrarlo.

Las autoridades han señalado que esta forma de operar, especialmente en curvas y accesos a autopistas, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en esa área de Santiago, generando temor entre los automovilistas.

Ante la amenaza inminente, el conductor tomó una decisión extrema: aceleró con fuerza y embistió a uno de los asaltantes que se encontraba frente al vehículo. El impacto fue tan fuerte que el sujeto salió proyectado por el aire.

Tras romper el cerco, la víctima logró escapar por la autopista mientras continuaba la grabación, donde se percibe el nerviosismo posterior al momento de tensión.

