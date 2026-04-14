Director de secundaria en Oklahoma enfrenta a tirador y evita tragedia | VIDEO

Un hecho de violencia escolar en Estados Unidos generó atención internacional luego de que el director de la Pauls Valley High School se enfrentara directamente a un hombre armado dentro del plantel, logrando someterlo y evitar una posible tragedia mayor.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de abril en la ciudad de Pauls Valley, cuando un exalumno identificado como Victor Hawkins ingresó al campus con un arma de fuego.

De acuerdo con reportes policiales y videos de seguridad difundidos posteriormente, el agresor logró entrar al edificio escolar y apuntó hacia estudiantes que se encontraban en el área del lobby.

En ese momento, el director Kirk Moore reaccionó de inmediato y se dirigió hacia el atacante. Las imágenes muestran cómo el directivo se lanza contra el sujeto para detenerlo, iniciando un forcejeo en el que participaron también otros miembros del personal.

Durante la confrontación, el agresor accionó el arma e hirió al director en la pierna; sin embargo, esto no impidió que fuera sometido y desarmado dentro del plantel.

🇺🇸🚨| El director de la escuela secundaria Pauls Valley en Oklahoma, Kirk Moore, enfrentó y redujo a un tirador dentro del plantel.



Durante la acción recibió un disparo en la pierna, pero logró desarmar al individuo y evitar más víctimas. pic.twitter.com/RoVGEOQOCr — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 14, 2026

Autoridades locales confirmaron que, pese a los disparos realizados dentro de la escuela, ningún estudiante resultó herido, lo que ha sido atribuido a la rápida intervención del personal educativo.

El director fue trasladado a un hospital cercano, donde fue reportado en condición estable, mientras que el agresor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades.

Las autoridades en Oklahoma informaron que el atacante era un exalumno del plantel, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente los motivos del ataque.

El caso ha generado un nuevo debate sobre la seguridad en escuelas en Estados Unidos, particularmente en torno a los protocolos de respuesta ante situaciones de tiradores activos.

Asimismo, el actuar del director ha sido señalado por autoridades y medios locales como un factor clave para evitar un saldo mayor, al intervenir en cuestión de segundos tras detectar la amenaza.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios han destacado la acción del directivo como un acto que posiblemente evitó una tragedia.

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MSL