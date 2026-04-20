Christina Koch muestra las consecuencias físicas tras viaje a la Luna | VIDEO

Tras varios años sin realizar viajes a la Luna con tripulación a bordo, como parte de la misión Artemis II la NASA envió a un grupo de cuatro astronautas en la nave espacial Orión.

Entre estos cuatro astronautas que permanecieron 10 días en la misión Artemis II de la NASA se encontraba la astronauta Christina Koch, quien es la primera mujer en viajar a la Luna.

Durante una conferencia de prensa realizada por los tripulantes de Artemis II, Koch compartió un emotivo mensaje a todas las personas en la Tierra, y les recordó que todos son un equipo.

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La astronauta Christina Koch ı Foto: AP

Christina Koch después del viaje de Artemis II

Por medio de un video, la astronauta Christina Koch compartió que el viaje a la Luna le trajo algunas consecuencias físicas, por lo que; escribió, “supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear.”

Koch apuntó que las personas que viven en microgravedad sufren afectaciones en el cuerpo, pues los sistemas que indican al cerebro cómo moverse y los órganos vestibulares no funcionan correctamente.

Asimismo, compartió que el cerebro “aprende a ignorar esas señales, así que cuando volvemos a la gravedad, dependemos mucho de nuestros ojos para orientarnos visualmente.”

Christina Koch escribió que aprender sobre estas afectaciones podría ayudar a entender cómo se trata el vértigo, conmociones cerebrales y algunas afectaciones neurovestibulares en la Tierra.

En el video se muestra a la Astronauta Christina Koch tratando de caminar en línea recta con los ojos cerrados sin perder el equilibrio acompañada de dos personas que están cuidando su caminata.

La astronauta Koch también compartió un video del momento en el que comenzó a sonar la canción Pink Pony Club de Chappel Roan en la nave espacial Orion como parte de una de las canciones matutinas para despertar a la tripulación.

Apuntó que estas canciones los hicieron sentir conectados con sus seres queridos, “Las canciones para despertar son una tradición en la NASA que nos entusiasmó continuar. La mayoría de nuestras ideas para las canciones vinieron de nuestras familias” se lee en la publicación.

Otro de los momentos compartidos por Christina Koch que se ganó el corazón de las redes sociales fue su regreso a casa, pues luego del largo viaje a la Luna su perro la recibió en su hogar con muchísimo entusiasmo.

CHRISTINA KOCH GREETING HER DOG AFTER RETURNING FROM THE MOON IM GONNA CRYYY 😭😭😭 pic.twitter.com/PJ6oXQtpjk — Jasmine 🌌🔭 (@astro_jaz) April 13, 2026

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