‘Secretaria de Trabajo de EU dejará su cargo’, informa la Casa Blanca; hay investigaciones en su contra

“La secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, dejará la Administración para ocupar un puesto en el sector privado”, informó Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

La salida de Chavez-DeRemer ocurrió en medio de una investigación en su contra por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo.

A la exfuncionaria de la administración Trump se le acusa de una serie de presuntos abusos de poder mientras se desempeñaba en su cargo. Las acusaciones en su contra van desde una presunta aventura con un subordinado hasta beber alcohol en el trabajo.

De esta forma, Lori Chavez-DeRemer se convirtió en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses. Los anteriores fueron:

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

La exfiscal general, Pam Bondi

A diferencia de otras salidas recientes del gabinete, la salida de Chavez-DeRemer fue anunciada por un asistente de la Casa Blanca, no por el presidente en su cuenta de redes sociales.

“Ha hecho un trabajo fenomenal en su papel protegiendo a los trabajadores estadounidenses, implementando prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”, destacó Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca, en la red social X.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

Con información de AP.

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JVR