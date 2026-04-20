Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá agradece reacción de SRE tras muerte de canadiense en Teotihuacán.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, agradeció la reacción que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), después de la balacera ocurrida en Teotihuacán.
“Gracias a mi homólogo, el ministro @r_velascoa, por haber mantenido una comunicación estrecha y haber reaccionado rápidamente ante la situación”, escribió la funcionaria canadiense en la red social X.
El hecho violento ocurrido en Teotihuacán dejó un saldo de una mujer canadiense muerta y uno más lesionado.
“Tras un horrible acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México”, agregó Anita Anand.
En este sentido, afirmó que agentes consulares de Asuntos Globales de Canadá están en contacto para ofrecer su ayuda a las personas lesionadas.
“Mis pensamientos están con su familia y seres queridos”, concluyó sobre la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicado en el Estado de México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR