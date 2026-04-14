Estados Unidos e Irán prevén nuevos diálogos pronto, en medio de bloqueo a Estrecho de Ormuz

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo.

Después de los fallidos diálogos del sábado en Pakistán, Estados Unidos e Irán prevén sostener una nueva ronda de conversaciones pronto, en medio del tenso bloqueo que ambas naciones han impuesto a la navegación por el Estrecho de Ormuz.

Así lo expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo en entrevista con The New York Post que los equipos negociadores podrían volver a reunirse en los próximos dos días.

“Deberían quedarse allá [en Pakistán], de verdad, porque podría pasar algo en los próximos dos días”, dijo el presidente, en referencia a las delegaciones negociadoras.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Sin embargo, fuentes iraníes han dicho a agencias que no hay una fecha prevista para futuras negociaciones.

Una futura ronda de negociaciones contemplaría abordar temas en los que no se alcanzaron acuerdos en Pakistán, principalmente el programa nuclear iraní.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Estados Unidos habría propuesto al país persa una suspensión de 20 años de este programa, mientras que Irán habría respondido con una contrapropuesta, de entre tres y cinco años.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Aunque se desconocen más detalles de esta negociación, Trump había dicho en días pasados que la falta de acuerdos en el programa nuclear era lo que había estancado cualquier acuerdo con Irán.

A causa de esto, el domingo ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz, lo cual posteriormente fue matizado por el Ejército al asegurar que solo se impediría el paso a buques que viajaran desde y hacia puertos iraníes.

Al respecto, este martes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó que “ningún barco logró atravesar el bloqueo estadounidense” en su primer día, después de que el lunes entrara en vigor.

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Abundó que seis buques mercantes obedecieron la orden de regresar a puerto iraní, al ser interceptados por el Ejército.

No obstante, según datos del sector marítimo recogidos por la agencia Reuters, al menos ocho embarcaciones sí lograron transitar el Estrecho de Ormuz, incluidos tres petroleros vinculados a Irán.

Estos últimos no se dirigían a puertos iraníes, por lo que no fueron alcanzados por la medida estadounidense.

A pesar de ello, según datos recuperados por Reuters, la navegación por Ormuz es considerablemente menor a los más de 130 cruces diarios registrados antes del inicio de la guerra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am