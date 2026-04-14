EU empieza bloqueo en Ormuz; amenaza con destrucción “rápida y brutal” si violan cerco

El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha ayer un bloqueo naval contra embarcaciones vinculadas a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una medida anunciada por el presidente Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana en Islamabad para detener la guerra con Irán.

Desde la Casa Blanca, el magnate confirmó que la operación ya está en curso y lanzó una advertencia directa a Teherán sobre cualquier intento de desafiar el cerco. “Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato”, afirmó, al describir el sistema de neutralización como “rápido y brutal”.

Una valla con un gráfico sobre Ormuz, ayer.wt ı Foto: Reuters

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El bloqueo se aplica a buques que entren o salgan de puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la medida se ejecutará “sin distinción” para todos los barcos vinculados a instalaciones iraníes, aunque no afectará a aquellos que se dirijan a terminales no iraníes. La implementación comenzó a las 14:00 horas, tiempo local, según alertas emitidas a la navegación comercial. La operación ocurre en un contexto de creciente tensión tras seis semanas de conflicto, iniciado a finales de febrero, y en medio del estancamiento de los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán.

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PRESIÓN MILITAR. Pese a la escalada, Donald Trump aseguró que Irán busca retomar el diálogo. “Quieren hacer un trato. Con muchas ganas, con muchísimas ganas”, declaró frente al Despacho Oval, sin detallar quiénes establecieron el contacto.

15 buques de guerra en el estrecho de Ormuz tiene EU

El republicano insistió en que su prioridad es impedir que la república islámica desarrolle armamento nuclear. “Irán no tendrá armas nucleares. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo”, subrayó ante la prensa.

Asimismo, un funcionario estadounidense indicó que las conversaciones con Irán continúan, aunque sin avances concluyentes hasta el momento. El vicepresidente J.D. Vance también sostuvo que las negociaciones no fueron un fracaso total, al señalar que “han avanzado mucho”, pero reconoció que Teherán no aceptó los puntos clave planteados por Washington.

J.D. Vance agregó que el futuro de las conversaciones dependerá de la disposición iraní a ceder en temas sensibles, como el programa nuclear y la seguridad marítima en la región. Mientras dejó abierta la posibilidad de nuevas rondas de diálogo, aunque no confirmó fechas o sedes.

El Tip: Pakistán se ofrece a acoger una segunda ronda de conversaciones en los próximos días.

AMENAZAS CRUZADAS. La respuesta de Irán no se hizo esperar. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la seguridad en el Golfo Pérsico y el mar de Omán “es para todos o para nadie”, en señal de posibles represalias si el bloqueo estadounidense se mantiene. “Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, afirmó el portavoz militar Ebrahim Zolfaqari, al reiterar que Teherán mantendrá el control del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo que las exigencias de Washington impidieron alcanzar un acuerdo en las conversaciones del fin de semana. “Las exigencias excesivas de Estados Unidos impidieron alcanzar un acuerdo”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso de su país con el derecho internacional.

Masoud Pezeshkian también advirtió que cualquier intento de bloquear el estrecho tendrá “consecuencias generalizadas para el mundo”, debido a su importancia estratégica para el tránsito energético global.

En el ámbito diplomático, el canciller iraní, Abbas Araghchi, alertó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre los riesgos de una escalada mayor, al considerar que las acciones de Estados Unidos podrían tener “consecuencias peligrosas” para la paz y la seguridad internacionales.

En tanto, voceros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria señalaron que Irán podría desplegar “nuevas formas de guerra” si el conflicto continúa, lo que incrementa la incertidumbre en la región.

Buscan nuevo acercamiento

Por Redacción

FUNCIONARIOS del Gobierno de Donald Trump analizan la posibilidad de una segunda reunión presencial con representantes iraníes antes de que expire la próxima semana el cese al fuego entre Washington y Teherán, según una fuente con conocimiento de las conversaciones.

De acuerdo con la información, las discusiones son preliminares y dependen del avance de los contactos en curso, tanto directos como a través de mediadores regionales. “Debemos estar preparados para organizar algo rápidamente si las cosas avanzan en esa dirección”, señaló la fuente.

Un hombre porta una bandera iraní en Teherán, ayer. ı Foto: AP

El encuentro más reciente se realizó el sábado en Islamabad tras semanas de negociaciones en las que participaron intermediarios como Pakistán, Turquía, Egipto y Omán. No obstante, aún no está claro si una nueva reunión llegará a concretarse.

Entre las posibles sedes para una próxima ronda figuran nuevamente Islamabad y Ginebra, aunque previamente también se consideraron ciudades como Viena y Estambul. Fuentes cercanas al proceso indicaron que persiste el optimismo sobre una salida diplomática. Incluso, se contempla la posibilidad de ampliar el cese al fuego, y depende del ritmo de las negociaciones en los próximos días.

UE exige alto al fuego en Líbano

Por Redacción

HOY COMIENZAN las negociaciones entre Israel y Líbano con la presencia del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en Washington.

“Esta conversación delimitará el diálogo en curso sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel y apoyar la determinación del gobierno de Líbano de recuperar la plena soberanía sobre su territorio y su vida política”, dijo el funcionario del Departamento de Estado. “Israel está en guerra con Hezbolá, no con Líbano, así que no hay razón para que los dos vecinos no estén hablando”.

Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó ayer que no habrá estabilidad en Oriente Medio ni en el Golfo Pérsico mientras Líbano continúe en guerra, y pidió un “cese completo de las hostilidades”.

ESCOMBROS de un edificio en Líbano, el 9 de abril. ı Foto: AP

Tras una reunión del colegio de comisarios, advirtió que los ataques en territorio libanés amenazan con descarrilar cualquier proceso de paz. “No se puede tener estabilidad mientras Líbano esté en llamas”, señaló, al tiempo que llamó a respetar su soberanía.

La Unión Europea también anunció ayuda urgente para la población libanesa, en un conflicto que ha dejado más de dos mil muertos.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cesar hostilidades, además de expresar su preocupación por los territorios palestinos.

Pakistán defiende tregua

Por Redacción

EL PRIMER ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó ayer que el alto al fuego entre Irán y Estados Unidos sigue vigente, pese a que las conversaciones celebradas el fin de semana en Islamabad no lograron un acuerdo para detener la ofensiva iniciada a finales de febrero.

En un mensaje dirigido al Consejo de Ministros, el mandatario sostuvo que continúan los esfuerzos para resolver los puntos pendientes. Destacó que las delegaciones de ambos países negociaron durante 21 horas ininterrumpidas en un encuentro directo.

Asim Munir (izq.), y J.D. Vance (der.), el domingo. ı Foto: Reuters

Shehbaz Sharif calificó el proceso como un “momento histórico” y subrayó que acuerdos de paz anteriores han requerido meses o incluso años para concretarse. Aunque no se alcanzó un resultado concluyente, defendió la mediación de su país y los avances logrados.

El primer ministro también reconoció el papel del canciller Ishaq Dar y del jefe del Ejército, Asim Munir, en la construcción de la tregua de 12 días, al señalar que hubo momentos críticos que estuvieron cerca de fracasar.

Asimismo, el ministro de Exteriores paquistaní dialogó con su homólogo chino, Wang Yi, y coincidieron en que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto. Ambos respaldaron una iniciativa de paz que incluye alto al fuego, negociaciones y garantías para la seguridad regional, incluida la navegación en el estrecho de Ormuz.

OTAN rechaza el corte naval de Estados Unidos

› Redacción

LOS ALIADOS de la OTAN descartaron ayer sumarse al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear los puertos iraníes, y plantearon intervenir sólo cuando concluyan los combates, en una decisión que profundiza las tensiones dentro de la alianza.

El magnate anunció que el bloqueo comenzó tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana para poner fin al conflicto con Irán, que ya suma seis semanas. Advirtió, además, que el ejército estadounidense eliminaría cualquier embarcación iraní que se aproximara a la zona restringida.

Aunque inicialmente planteó una acción conjunta en el estrecho de Ormuz, el Pentágono precisó que la medida se limita a barcos con destino a puertos iraníes o procedentes de ellos. Esta vía es estratégica, ya que por ella transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Mientras que, países como Reino Unido y Francia rechazaron participar en el bloqueo. El primer ministro británico, Keir Starmer, precisó: “No apoyamos el bloqueo” y aseguró que, pese a la “presión considerable”, su gobierno no se involucrará en la guerra.

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En su lugar, los aliados europeos impulsan una iniciativa distinta: una misión multinacional de carácter defensivo para restablecer la navegación en el estrecho una vez que termine el conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la organización de una conferencia con varios países para estructurar este despliegue.

La propuesta contempla escoltar buques y garantizar la seguridad marítima sin intervenir como fuerza beligerante. Participarían decenas de naciones, incluidos países europeos, del Golfo y otras regiones, aunque ni Estados Unidos ni Irán formarían parte directa.

La negativa de la OTAN añade un nuevo punto de fricción con Donald Trump, quien amenazó con reducir el compromiso militar estadounidense en Europa. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, señaló que cualquier participación dependerá del consenso entre sus 32 miembros.

Mientras tanto, Irán mantiene restringido el tránsito marítimo desde el inicio de la guerra. Desde Ankara, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, advirtió que la reapertura debe lograrse por la vía diplomática.

Las tensiones aumentaron luego de que las autoridades iraníes calificaran el bloqueo estadounidense como una amenaza a la economía global, ello, tras el estancamiento de las conversaciones en Pakistán.

León XIV responde y desafía presión política

Por › Redacción

El Papa León XIV respondió ayer a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la tensión por la guerra con Irán, y dijo que no teme a su gobierno ni modificará su postura basada en el Evangelio. Desde el avión rumbo a Argelia, sostuvo que su llamado a la paz no puede equipararse con decisiones políticas o militares.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí es no entender el mensaje del Evangelio”, afirmó. Aunque reconoció que lamenta las palabras de Donald Trump, insistió en que continuará con la misión de la Iglesia, promover la reconciliación y evitar conflictos armados.

El Dasto: El vicepresidente de EU, J.D. Vance dijo que lo mejor para el Vaticano es “centrarse en cuestiones de moralidad”.

León XIV subrayó que su postura no constituye un ataque personal contra el magnate ni contra ningún líder, sino una exhortación general ante lo que calificó como una “ilusión de omnipotencia” que alimenta guerras en distintas regiones. En ese sentido, reiteró que la Iglesia tiene una obligación moral de oponerse a la guerra y fomentar el diálogo, incluso mediante instancias multilaterales como Naciones Unidas. El Papa también enfatizó que no actúa desde una lógica política. “No somos políticos”, dijo, al tiempo que defendió su derecho a expresar con firmeza el mensaje evangélico, aun frente a presiones. Añadió que se pronunciará contra la violencia, al advertir que “demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”.

Donald Trump en imagen de IA caracterizado como Jesús, el domingo. ı Foto: Especial

Por suparte, el republicano rechazó ofrecer disculpas y endureció sus críticas. En declaraciones desde la Casa Blanca, afirmó que el Papa “está equivocado” y lo acusó de ser débil frente al crimen y deficiente en política exterior. “No voy a pedir disculpas”, reiteró, al insistir en que su postura busca impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear.

El magnate defendió además una polémica publicación en redes sociales, que eliminó, en la que aparecía representado como una figura similar a Jesucristo. Aseguró que interpretó la imagen como una representación de sí mismo como médico, vinculada a la Cruz Roja. “Se supone que soy yo haciendo que la gente mejore”, explicó, y culpó a los medios de distorsionar el contenido.

En tanto, líderes internacionales expresaron respaldo al Papa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió su mensaje de paz, mientras que el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los insultos y calificó como inaceptable cualquier profanación de la figura de Jesús.

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni, también calificó de “inaceptable” el ataque contra el pontífice, crítica poco habitual por ser cercana a Trump.