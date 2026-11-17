Don Omar, el reconocido cantante de reguetón, intérprete de éxitos como “Salió el sol”, “Danza Kuduro” y “Diva virtual”, regresa a México en el 2027 con su gira The Last King.

El reguetonero tendrá tres fechas en el país, una en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Don Omar en Monterrey?

El concierto de Don Omar será para el próximo 9 de noviembre de 2027 en el Walmart Park.

Precios de boletos para concierto de Don Omar en Monterrey

Conoce la lista de los precios de boletos para el concierto de Don Omar en Monterrey, así como su ubicación en el mapa del lugar. Los costos ya incluyen cargos por servicio.

Bandoleros: $3,770

Salió el Sol: $1,880

Primer Nivel (1era y 3era Base): $2,760

Primer Nivel (Central): $2,380

Segundo Nivel (1era, 3era y Central): $2,130

Tercer Nivel (1era y 3era Base): $1,250

Tercer Nivel (Central): $1,120

Jardín VL (Izquierdo y Derecho): $1,880

Mapa del concierto de Don Omar en Monterrey 2027 ı Foto: IG @donomar

En cuanto a los boletos VIP hay dos modalidades: el primero es el Kingdom VIP 1 con un precio de 9,000 pesos que incluye entrada y acceso anticipado al Kingdom VIP 1 y el Kingdom VIP Lounge. Además de entrada anticipada y un kit de mercancía de regalo que incluye un CD, un póster, una playera del concierto y una tote bag.

El segundo boleto VIP es el Kingdom VIP 2 con un precio de 5,900 pesos, que incluye entrada anticipos a la zona de Salió el Sol y un kit de mercancía oficial de regalo que incluye un póster y una playera del concierto.

¿Cuándo y dónde salen a la venta los boletos de Don Omar?

Los boletos saldrán en preventa el 19 de noviembre de 2026 y se venderán a través del sitio web de Funticket.

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