Don Omar, el”King of kings" del reguetón, viene a México nuevamente para ofrecer un gran show, luego de su presentación en 2025 en el estacionamiento del Estadio Azteca.

Ahora el rey del reguetón vuelve para dar un mega show en un recinto mucho más grande y de mejor nivel a comparación del anterior.

¿Dónde será el concierto de Don Omar en México?

El concierto de Don Omar en Ciudad de México será en el Estadio Ciudad de los Deportes, el próximo 14 de noviembre 2027.

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Precios de Boletos para Don Omar en CDMX

En la cuenta oficial de Don Omar se dieron a conocer los precios de los boletos y la zona en la que estará ubicado cada uno, además de los dos boletos VIP para el evento.

Esta es la lista de precios que ya incluye los cargos por servicio:

BANDOLEROS - $4,130

SALIÓ EL SOL - $2,120

PALCOS BOXES - $6,260

PLATEA LATERAL A P1 Y A P2 - $3,250 - $5,320

PLATEA LATERAL B P1 Y B P2 - $2,870 - $4,070

FREEDOM - $3,000

PREFERENTE LATERAL - $2,370

PLATEA CABECERA A - $1,740

PLATEA CABECERA B - $1,490

PREFERENTE CABECERA GENERAL - $1,120

PCD - $2,500

De esta lista el precio más caro es el de los Palcos Boxes con $6,260 pesos, mientras que el precio más barato es el Preferente cabecera general con un precio de $1,120 pesos.

Mapa del concierto de Don Omar en CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes ı Foto: Don Omar

Los boletos VIP para Don Omar en CDMX

El primero es el Kingdom VIP 1 con un precio de 9,000 pesos que incluye entrada y acceso anticipado al Kingdom VIP 1 y el Kingdom VIP Lounge. Además de entrada anticipada y un kit de mercancía de regalo que incluye un CD, un póster, una playera del concierto y una tote bag.

El segundo boleto VIP es el Kingdom VIP 2 con un precio de 5,900 pesos, que incluye entrada anticipos a la zona de Salió el Sol y un kit de mercancía oficial de regalo que incluye un póster y una playera del concierto.

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