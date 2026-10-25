¡ORGULLO MEXICANO! Scarlett Camberos ya viaja a Londres para la gala del Balón de Oro (VIDEO)

Scarlett Camberos hizo historia al ser la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro y la jugadora del América ya está rumbo a la ciudad de Londres, Inglaterra, para ser parte del evento de este galardón.

La dorsal ‘10′ de las Águilas está siendo acompañada por su entrenador Ángel Villacampa, quien ha sido un gran apoyo para Scarlett Camberos desde su regreso al nido de Coapa. La mexicana está en el top 5 de las nominadas del Balón de Oro que más goles y asistencias tuvieron la temporada pasada.

¡Rumbo a Londres! ✈️🦅



Comienza el viaje de Scarlett Camberos y el profe Ángel Villacampa hacia una noche muy especial en el #BalónDeOro.#tehacefaltaverMásFútbolfemenil. pic.twitter.com/rxJtEaui9F — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 25, 2026

Estas son las nominadas al Balón de Oro Femenil

Por primera vez en la historia, una futbolista mexicana tiene la posibilidad de ganar el Balón de Oro, el mayor galardón individual en el futbol mundial y que por primera vez jugadoras fuera de Europa están dentro de la lista.

Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)

Klara Bühl (Alemania, Bayern München)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Scarlett Camberos (Mexico, Club América)

Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City Current)

Cata Coll (España, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern München)

Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)

Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japón, Bayern München)

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)

A pesar de no estar entre las favoritas para ganar el Balón de Oro, Scarlett Camberos pone el nombre de México en alto y también esta nominación ayuda a que las grandes estrellas volteen a ver el balompié azteca.

DCO