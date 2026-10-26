Brewers humillan a Rays y se ponen a una victoria de conquistar su primera Serie Mundial de MLB

Los Brewers no tuvieron piedad de los Rays en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026.

Los Brewers no tuvieron piedad de los Rays en Tropicana Field, donde se impusieron por un categórico marcador de 10-1 en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026, con lo que se pusieron a un triunfo de ganar su primer anillo de Grandes Ligas, el cual podrían conquistar este martes si pasan encima de Tampa Bay, de nueva cuenta en el estadio localizado en San Petersburgo, Florida.

Milwaukee dio un paso vital para coronarse por primera ocasión en la MLB en apenas su segunda aparición en el Clásico de Otoño, el cual no jugaban desde 1982, cuando cayeron a manos de los St. Louis Cardinals tras siete encuentros.

COOPER PRATT MAKES IT A 5-RUN INNING! pic.twitter.com/1Mx1PGTGL3 — MLB (@MLB) October 27, 2026

La pizarra se abrió en la parte alta de la tercera entrada cuando Christian Yelich bateó un sencillo al jardín izquierdo para que Jackson Chourio anotara, y posteriormente un sencillo de William Contreras al jardín derecho, con Jake Bauers anotando, aumentó la ventaja de los visitantes.

Milwaukee define el juego con rally de carreras en el quinto inning

Los Cerveceros definieron el encuentro a su favor en el quinto inning, en el que consiguieron seis carreras para ponerse 10-0 arriba. Brice Turang produjo dos carreras al conectar un sencillo con rodado hacia el campocorto Taylor Walls, para que Christian Yelich y Jackson Chourio llegaran al plato.

Posteriormente fue el turno de Garrett Mitchell, quien produjo otro homerun para los campeones de la Liga Nacional con un sencillo con rodado hacia el jardín izquierdo, para que Contreras anotara.

El campocorto Cooper Pratt logró su segundo doblete con un rodado hacia el jardín izquierdo luego de que el antesalista Junior Caminero desvió la pelota, lo que permitió que Garrett Mitchell y Brice Turang llegaran al plato para consumar un par más de anotaciones.

JACKSON CHOURIO IS 4-FOR-4

HE HAS TWO HITS THIS INNING



IT'S 10-0 BREWERS 😱 pic.twitter.com/A39hkGwYGd — MLB (@MLB) October 27, 2026

El rally de carreras no paraba en la quinta entrada del juego en Tropicana Field y Milwaukee hizo más grande la diferencia con dobletes de Sal Frelick y Jackson Chourio, además de un sencillo de David Hamilton hacia el jardín central, acción en la que Frelick anotó.

Freddy Peralta carga con derrota de Rays ante Brewers, su exequipo

Los Rays ya no permitieron más carreras de los Brewers, pero en ningún momento lograron vulnerar en ningún momento a la defensiva de la novena de Wisconsin.

El dominicano Freddy Peralta cargó con la dolorosa y casi mortífera derrota de los de Florida en el tercer capítulo del Clásico de Otoño.

El lanzador caribeño formó parte del roster de los Brewers durante ocho temporadas, desde su debut en la MLB en 2018 hasta 2025. Tanto el equipo como él cumplieron su sueño de llegar a la Serie Mundial, pero por separado, y todo apunta a que el pelotero de 30 años verá coronarse a los que hasta hace no mucho fueron sus compañeros.

EVG