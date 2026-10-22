Serie Mundial 2026: ¿Quién es Jonathan Aranda, el mexicano que juega para los Tampa Bay Rays?

El mexicano Jonathan Aranda juega para los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas y estará en la Serie Mundial 2026

La Serie Mundial 2026 tiene sabor mexicano en los dos equipos finalistas, pues tanto los Milwaukee Brewers como los Tampa Bay Rays cuentan en sus rosters con peloteros aztecas. Uno de los más destacados esta postemporada es Jonathan Aranda, quien buscará ayudar a su equipo a ganar su primer anillo.

¿Quién es Jonathan Aranda, jugador mexicano en la Serie Mundial 2026?

Jonathan Alexander Aranda nació el 23 de mayo de 1998 en Tijuana, Baja California. Es un infielder mexicano que se desempeña principalmente como primera base en los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, equipo que en 2026 juega su tercera Serie Mundial, pero que busca su primer anillo de campeonato.

Jonathan Aranda firmó originalmente con la organización de Tampa Bay como agente libre internacional en 2015. Antes de llegar a la MBL tuvo que pasar por las ligas menores, en donde quedó como Campeón de Bateo de la Triple-A en 2022. Su desempeño ese año lo hizo debutar en las Grandes Ligas con los Rays el 24 de junio de 2022.

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En la temporada 2024-25 el pelotero participó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón, Sonora. Estuvo en los juegos de diciembre con estadísticas de .309/.430/.617 en 26 juegos, siendo además, el jugador con más home runs con 6.

En sus primeros años, Aranda alternó entre puestos de utilidad en el cuadro interior y como bateador designado. Ya venía con temporadas regulares, pero la gerencia de los Rays le dio más protagonismo en 2026, en donde se asentó como estelar en la primera base.

El año de consolidación para Aranada en Grandes Ligas fue 2026

En la campaña regular, que encaminó a los Rays a ser el mejor equipo de la Liga Americana, el nacido en Tijuana conectó 22 home runs y produjo 92 carreras para un promedio de .274. De esta manera Aranda se convirtió en el tercer pelotero nacido en México en sobrepasar la barrera de las 90 producidas en una misma temporada de Grandes Ligas, uniendo su nombre a Vinicio Castilla e Isaac Paredes.

Jonathan Aranda aportó mucho para Tampa Bay en la campaña, pero ha sido especialmente clave en postemporada, ayudando en la defensa en la primera base y en la ofensiva con el madero.

Aranda conectó batazos clave en la Serie Divisional y en la Serie de Campeonato, impulsando a Tampa Bay a coronarse campeón de la Liga Americana y ganarse su lugar como el único jugador nacido en suelo mexicano en disputar la Serie Mundial de 2026.

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