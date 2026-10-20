Serie Mundial 2026: ¿Cuántos jugadores nacidos en México han jugado el Clásico de Otoño?

Jonathan Aranda, primera base de los Tampa Bay Rays, se prepara para unirse a la selecta lista de jugadores nacidos en México en disputar en una Serie Mundial. El nacido en Tijuana, Baja California, será apenas el 19º beisbolista azteca en el Clásico de Otoño de la MLB.

De 1903 (primera vez que celebró el torneo) a la fecha, solamente 18 jugadores mexicanos han disputado la Serie Mundial y únicamente dos han estado en dos ediciones o más. Para Jonathan Aranda en 2026 será su debut.

Luego que los Tampa Bay Rays ganaran la Serie de Campeonato de la Liga Americana, se confirmaron como rivales de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026 de la MLB, en donde habrá sabor azteca, pues además de Aranda hay dos jugadores mexicoamericanos en los Cerveceros.

Los mexicanos en la Serie Mundial de las Grandes Ligas

Roberto “Beto” Ávila (1954)

Horacio Piña (1973)

Enrique Romo (1979)

Fernando Valenzuela (1981)

Aurelio Rodríguez (1981)

Aurelio López (1984)

Jorge Orta (1985)

Erubiel Durazo (2001)

Benjamín Gil (2002)

Karim García (2003)

Alfredo Aceves (2009)

Jaime García (2011)

Fernando Salas (2011)

Julio Urías (2018 y 2020)

Roberto Osuna (2019)

José Urquidy (2019, 2021 y 2022)

Víctor González (2020)

Alejandro Kirk (2025)

Jonathan Aranda (2026)

Los mexicanos que han sido campeones

Encumbrado como leyenda del beisbol mexicano, el veracruzano Roberto “Beto” Ávila fue el primer pelotero azteca en una Serie Mundial. Conocido como Bobby Avila en Estados Unidos, fue el cuarto mexicano en las Grandes Ligas y el primer campeón de bateo latinoamericano en Las Mayores. No pudo ganar el Clásico de Otoño.

El primer mexicano en alcanzar la gloria en la Gran Carpa fue Horacio Piña, quien en 1973 fue campeón con los Oakland Athletic. Tuvieron que pasar seis años para que México tuviera su tercer representante en la Serie Mundial con Enrique Romo, quien fue monarca en 1979.

En 1891 Fernando Valenzuela fue el tercer mexicano campeón de las Grandes Ligas. El histórico lanzador fue clave con los Dodgers. Aurelio López (1984) y Jorge Orta (1985) ganaron la MLB con los Detroit Tigers y los Kansas City Royals, respectivamente.

En el nuevo milenio, Erubiel Durazo sumó otro anillo de campeón para México, ahora con los Arizona Diamondbacks en 2001 y un año más tarde el legendario Benjamín Gil se consagró con los Angels. En 2009 Alfredo Aceves ganó la Serie Mundial con los Yankees.

En 2011 Jaime García y Fernando Salas formaron parte de la escuadra de los St. Louis Cardinals que alzarón el título de Las Mayores. Julio Urías y Víctor González ayudaron a los Dodgers ha ganar otro campeonato.

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