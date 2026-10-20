Serie Mundial 2026: Conoce a los mexicanos que jugarán el Clásico de Otoño entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays

Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez son los mexicanos que juegan en los Tampa Bay Rays

La Serie Mundial 2026 entre los Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays tendrá participación mexicana, pues Jonathan Aranda, Manuel Rodríguez, Jojo Romero y Joey Ortiz son los peloteros aztecas que pueden aparecer en el Clásico de Otoño. Sin embargo, Manuel Rodríguez no está del todo confirmado para tener acción.

Los mexicanos en la Serie Mundial 2026

Jonathan Aranda🇲🇽 y los Tampa Bay Rays avanzan a la Serie Mundial y enfrentarán en un duelo inédito a los Milwaukee Brewers.



Ninguno de los dos equipos ha ganado una Serie Mundial.



Los Brewers llegan también con representación mexicana: Jojo Romero y Joey Ortiz. pic.twitter.com/ZOZy5MpBfR — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 20, 2026

Los Tampa Bay Rays tienen en sus filas a Jonathan Aranda, quien fue clave para vencer a los Cleveland Guardians, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Jonathan Aranda nació en Tijuana, Baja California, en donde empezó a jugar beisbol desde temprana edad y en equipos regionales ya destacaba al lado de otro jugador que llegaría a Grandes Ligas, como lo es Alejandro Kirk, quien el año pasado quedó subcampeón en la Serie Mundial.

Aranda juega se primera base y normalmente es segundo en el orden al bat en Tampa Bay. En temporada regular el nacido en Tijuana conectó 22 home runs y produjo 92 carreras.

Manuel Rodríguez es un relevista nacido en Mérida, Yucatán, pero tiene un puesto secundario en los Tampa Bay Rays, ya que en la temporada regular solamente jugó seis partidos y en playoffs no ha saltado a la lomita.

Por el lado de los Milwaukee Brewers, campeones de la Liga Nacional, cuentan en su roster con Jojo Romero y Joey Ortiz, ambos nacidos en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas que estarán bien representada en el Clásico Mundial.

Joseph Abel Romero, mejor conocido como Jojo romero, nació en California, Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas, lo que lo hicieron elegible para jugar por la Selección Mexicana de Beisbol.

Del otro lado, Joey Ortiz también tiene raíces aztecas y fue seleccionado para jugar con la Selección Mexicana el Clásico Mundial de Beisbol. Juega como tercera base o campocorto.

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