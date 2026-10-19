Rays vence a Guardians y avanza a la Serie Mundial 2026 contra Brewers

Junior Caminero celebra su cuadrangular de dos carreras en el Juego 6 entre Rays y Guardians.

Los Tampa Bay Rays se convirtieron en el rival de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026 de la MLB, después de que se impusieron 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cual tuvo como sede Tropicana Field.

Los de Florida se fueron al frente en la parte baja del segundo inning gracias a un doble al jardín derecho de Richie Palacios en el que Víctor Mesa Jr. y Chandler Simpon anotaron.

JUNIOR CAMINERO

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Los Rays aumentaron su ventaja en la tercera entrada luego de que Junior Caminero anotó tras un elevado de sacrificio de Johny DeLuca.

Guardians cae con la cara en alto ante Rays

Cleveland consiguió su primera carrera del encuentro hasta el sexto episodio, en el que Nathaniel Lowe bateó un sencillo al jardín central y Chase DeLauter anotó.

El lanzador dominicano Freddy Peralta no permitió carreras durante las cinco entradas que estuvo, en las que ponchó a Halpin, Kwan, Rocchio y De Lauter.

El que permitió el primer homerun de los Guardians fue el estadounidense Cam Booser, quien ingresó al duelo en la sexta entrada. Sin embargo, no permitió que Bailey, Bazzana Adell y De Lauter le hicieran daño.

Los Rays aseguraron la victoria y el pase a la Serie Mundial con el cuadrangular de dos carreras de Junior Caminero en la parte baja del séptimo inning. El tiempo se le acababa a los Guardians.

Sin embargo todavía no estaba escrito todo y Cleveland consiguió dos homeruns en el octavo episodio gracias a las anotaciones de Nathaniel Lowe y Chase DeLauter para ponerse a solamente dos carreras de empatar y mandar el juego a extrainnings.

Pero Tampa Bay impidió la reacción de los Guardians al comienzo de la novena entrada con el cuadrangular de dos carreras de Yandy Díaz, lo que desató la algarabía de la afición que se dio cita a Tropicana Field.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 comienza el próximo viernes 23 de octubre, cuando el American Family Field reciba el primer juego entre los locales Brewers y los Rays.

Milwaukee fue el mejor equipo durante la temporada regular de la MLB 2026 al ser el único que rebasó la barrera de los 100 triunfos, pues terminó con marca de 103 ganados y 59 perdidos, y en lo que va de los playoffs solamente ha perdido uno de ocho encuentros, que fue la caída a manos de los San Diego Padres en el Juego 3 de la Serie Divisional.

Los Brewers jugarán su primer Clásico de Otoño desde 1982, mientras que los Rays reaparecen tras una ausencia de seis años, luego de en la de 2020 fueron vencidos por Los Angeles Dodgers.

EVG