Rays vence a Guardians y se pone a un triunfo de acceder a la Serie Mundial 2026 de la MLB

Los Rays tomaron ventaja sobre los Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

El mexicano Jonathan Aranda impulsó una de las carreras con las que los Tampa Bay Rays derrotaron 3-1 a los Cleveland Guardians en el Progressive Field, en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, con lo que los de Florida le dieron vuelta a la eliminatoria para irse al frente 3-2.

El infielder nacido en Tijuana, Baja California, bateó un sencillo al jardín izquierdo para la anotación de Ben Williamson en la segunda entrada, carrera que significó el 2-0 parcial para Rays, pues el cubano Yandy Díaz había conseguido el 1-0 en la pizarra en la parte alta del primer inning, luego de que Jonhy DeLuca se embasó por base por bolas.

Tampa Bay consiguió su tercer homerun en el tercer inning gracias a que Liam Hicks bateó un sencillo al jardín central para que Chandler Simpson anotara.

Los Guardians anotaron hasta la sexta entrada. Chase DeLauter falló con rodado a primera base y Steven Kwan anotó para meter al juego al equipo de Ohio, que busca volver a su primera Serie Mundial desde la campaña de 2016.

Rays, a una victoria del Clásico de Otoño

Tampa Bay está a un triunfo de volver a su primer Clásico de Otoño en seis años. Los Rays revivieron ante los Guardians, que no aprovecharon su localía en Progressive Field en los Juegos 4 y 5.

La novena de Florida está muy cerca de convertirse en el rival de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026, a la que los de Wisconsin se instalaron tras vencer a los bicampeones Dodgers.

Guardians, obligado a dos victorias ante Rays

El panorama se ensombreció para los Cleveland Guardians, que ahora necesitan el triunfo en el Juego 6 este lunes para forzar el séptimo y último episodio ante los Tampa Bay Rays.

La novena de Ohio necesita dos victorias en Tropicana Field para acceder a su primer Clásico de Otoño en una década, que sería el primero bajo su actual nombre, pues hasta noviembre de 2021 se llamaron Indians.

Independientemente de quien se corone en la Liga Americana entre Rays y Guardians, la Serie Mundial 2026 está programada para arrancar el próximo viernes 23 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 1 en el American Family Field, casa de los Milwaukee Brewers.

EVG