¿De que murió Milagros Cofiño, la conductora deportiva venezolana?

El mundo del periodismo está de luto, pues recientemente se confirmó que la presentadora deportiva venezolana, Milagros Cofiño, perdió la vida a los 43 años de edad en España.

El pasado 15 de octubre, la cadena de la que formó parte por mucho tiempo la periodista venezolana, Meridiano TV, confirmó el fallecimiento de Milagros Cofiño sin brindar información sobre la causa de su deceso.

Meridiano TV confirmó que la pediodista será “recordada con profundo cariño y respeto por su destacada trayectoria en las pantallas de Meridiano Televisión”, quien dejó una huella en sus compañeros y en los televidentes con su energía y profesionalismo.

Milagros Cofiño residía en España junto a su pareja, Guillermo Guerra, y sus dos hijos, Camila y César, con quienes compartía muchos momentos por medio de sus redes sociales, en donde contaba con miles de seguidores.

Milagros Cofiño ı Foto: Redes Sociales

Despiden a Milagros Cofiño en redes

Por medio de redes sociales, varios compañeros de Milagros Cofiño lamentaron su partida, dedicaron mensajes de despedida, y compartieron algunos de sus momentos en la televisión venezolana.

“Milagros, tu alegría y tu sonrisa nos acompañarán siempre. Gracias por regalarnos momentos tan especiales y dejar una marca inolvidable. ‘Hay personas que se van físicamente, pero dejan una luz tan grande que sigue iluminando nuestros días’. Vuela alto Mili. Paz a tu alma” escribió Pascual Artiles en redes.

Además, por medio de la red social Facebook muchos amigos de la periodista compartieron mensajes de amor y reconocimiento a su vida:

“Es duro despertar con esta noticia. Milagros Cofiño pido mucha paz y consuelo. Para tus hijos. Tu mami, hermanos, papito y familiares. Para quienes te conocimos es un sin sabor, un trago amargo, que tristemente nos recuerda todo puede cambiar en un día” se lee en una publicación acompañada de diversas fotografías.

Su hija, Cami Cano, compartió por medio de historias que reunirá un libro con mensajes dirigidos a su mamá, por lo que pidió que compartieran fotografías y “lo que les gustaría haberle dicho” por medio de correo electrónico.

Publicación de la hija de Milagros Cofiño ı Foto: Redes Sociales

El padre de Milagros Cofiño Iglesias, Elias Cofiño, compartió una foto junto a su hija y agradeció a sus familiares y amigos los mensajes y muestras de cariño dirigidas a él y su hija.

“Ver el aprecio y los buenos deseos que tienen hacia ella me llena de orgullo inmenso como padre. Gracias por estar presentes, por sus palabras tan reconfortante y por rodear Mili de tanto amor. DIOS los bendiga siempre por el valioso tiempo que se tomaron para escribirnos” se lee en su publicación.

Milagros Cofiño junto a su padre, Elias Cofiño ı Foto: Redes Sociales

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