Muere Francisco Garfias, reconocido periodista, a los 75 años

Francisco Garfias, reconocido periodista y columnista político, falleció a los 75 años de edad, según informaron fuentes y personas cercanas este domingo.

Figuras de la política nacional informaron y lamentaron la muerte de Garfias. Entre ellos, se encuentra el diputado Ricardo Monreal, quien expresó sus condolencias por el fallecimiento y dedicó un sentido mensaje al comunicador:

“Honramos su legado en el periodismo y recordamos siempre la alegría y agudeza que lo caracterizaron. Un abrazo fraterno a su familia. Descanse en paz”, escribió Monreal Ávila en X.

Con profundo respeto y afecto, despedimos al destacado columnista Francisco Garfias. Honramos su legado en el periodismo y recordamos siempre la alegría y agudeza que lo caracterizaron.

Un abrazo fraterno a su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/gDZ5dFAwds — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 11, 2026

En el mismo sentido, el diputado Pedro Haces lamentó el fallecimiento de quien se refirió como su amigo y un profesional de gran trayectoria.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Francisco Garfias, un periodista y columnista de gran trayectoria, a quien siempre recordaré con respeto y cariño”, escribió Haces en sus redes sociales.

“Su profesionalismo, su inteligencia y su forma de ejercer el periodismo dejan una huella importante en la vida pública de nuestro país. A su familia, amigos, compañeros y seres queridos les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias”, abundó.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Francisco Garfias, un periodista y columnista de gran trayectoria, a quien siempre recordaré con respeto y cariño.



Su profesionalismo, su inteligencia y su forma de ejercer el periodismo dejan una huella importante en la vida… pic.twitter.com/faaASdD903 — Pedro Haces (@PedrohacesO) October 11, 2026

¿Quién era el periodista Francisco Garfías?

Francisco Garfias nació el 7 de agosto de 1951 en San Luis Potosí. Egresó de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Comenzó su trayectoria en las redacciones mexicanas colaborando en medios como Radio Educación y el periódico Unomásuno (bajo la dirección de Manuel Becerra Acosta), donde se formó como reportero y cronista de la vida pública.

A lo largo de varias décadas de ejercicio profesional, escribió sobre política y actividades legislativas en diversos medios nacionales, entre ellos Milenio y La Crónica de Hoy.

🕊️ El periodista Francisco Garfias falleció la madrugada de este domingo a los 75 años, por complicaciones de salud derivadas de una cirugía, informó Excélsior. Fue director del diario digital Arsenal y colaboró en medios como Milenio, Proceso, unomásuno y La Crónica.



La Cámara… pic.twitter.com/FDMhFd1rW9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 11, 2026

Uno de los más relevantes fue Excélsior, donde publicaba su columna semanal “Arsenal”.

Además, era colaborador y analista en diversos espacios de radio y televisión.

Francisco Garfias fundó en 2008 y dirigió el portal digital El Arsenal, a donde trasladó su columna con el mismo nombre.

Me duele profundamente la partida de Francisco Garfias.



Durante más de una década coincidimos en el Senado y en la Cámara de Diputados: yo como legislador; él, ejerciendo el periodismo con inteligencia, agudeza y rigor. En ese trato nació una amistad que siempre agradeceré.



Fue… pic.twitter.com/vT71KizLjm — Luis Alberto Villarreal (@VillarrealGTO) October 11, 2026

El último texto con su firma publicado en este portal se tituló Arresto domiciliario para el preso 6115, publicado el 26 de septiembre de este año, en donde opinó sobre la prisión preventiva concedida al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado por su presunta participación en esquema de huachicol fiscal.

“Ruffo es ejemplo vivo de la justicia selectiva que se aplica en tiempos de la 4T. El panista pasa sus días encerrado junto a capos del narco, homicidas, políticos corruptos y policías-delincuentes”, se lee en la última columna firmada por Garfias en su portal “El Arsenal”.

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