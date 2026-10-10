Muere periodista durante ataque en Pinotepa

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado a balazos ayer en el barrio La Planta, en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca. La agresión dejó otras dos personas muertas y una mujer lesionada.

Según versiones preliminares, hombres armados irrumpieron en la vivienda del comunicador y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Huesca perdió la vida en el sitio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que inició las investigaciones por el ataque armado, en el que inicialmente se reportó la muerte de tres hombres. Entre las víctimas se encontraba un taxista y un hombre identificado como presunto objetivo de la agresión, quien falleció posteriormente en un hospital.

El dato: El 22 de julio el periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla.

De acuerdo con la institución, una de las principales líneas de investigación apunta a una posible disputa entre células criminales que operan en la región. La Fiscalía señaló que el ataque habría estado dirigido contra D. A. S. A., alias El Darío, identificado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en esa zona de la Costa.

En un comunicado, la dependencia detalló que un grupo armado llegó al inmueble, donde se encontraba A. W. M., de oficio taxista, quien esperaba a El Darío para proporcionarle un servicio de transporte. Añadió que el grupo armado “ya se encuentra plenamente identificado”.

Durante la agresión contra el presunto objetivo, el conductor del taxi fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar. Una tercera víctima, identificada con las iniciales O. F. M. M., también falleció en el sitio. El Darío, resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital regional, donde murió horas después.

Las autoridades no han precisado públicamente las circunstancias específicas en las que el periodista quedó en medio de la agresión ni si su asesinato estuvo relacionado con su labor. La línea de investigación se centra en una posible confrontación entre grupos criminales.