¿De qué murió Gloria Steinem, la reconocida periodista y feminista estadounidense?

El mundo del periodismo está de luto, pues Gloria Steinem; quien fue pionera y reocnocida como una de las líderes de la segunda ola de feminismo estadounidense, falleció a los 92 años de edad.

El 2 de septiembre la periodista feminista estadounidense Gloria Steinem perdió la vida, y la noticia se dio a conocer por medio de una publicación realizada en sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación, Steinmen “falleció en paz en su casa de Nueva York, Sus casi cien años de vida fueron una vida plena, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”.

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En dicha publicación no se especifica la causa de muerte de Gloria Steinem; sin embargo, debido a la naturaleza de esta posiblemente su deceso se deba a causas naturales.

Gloria fue una persona fiel a su curiosidad y espíritu libre durante sus 92 años de vida, por lo que incluso hizo una petición específica antes de morir: “En lugar de flores, Gloria ha pedido que quienes deseen honrarla con un regalo, hagan una donación a la Fundación Gloria”.

¿Quién era Gloria Steinem?

Gloria Steinmen nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Estados Unidos, y fue reconocida por ser una escritora, activista política, periodista, y organizadora feminista.

Steinmen fundó las revistas New York y Ms., y fue autora de varios ensayos y libros, entre los que se encuentran los siguientes títulos:

Una vida inesperada

La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar

Mi vida en la carretera

Ir más allá de las palabras

Revolución desde dentro. Un libro sobre la autoestima

Actos escandalosos y rebeliones cotidianas

Haciendo sesenta y sesenta

Además de ayudar en la fundación de Equality Now, también fue cofundadora del National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Free to Be Foundation y el Women’s Media Center en Estados Unidos.

Gloria Steinmen fue reconocida con numerosos premios, incluyendo un Emmy por el documental Multiple Personalities: The Search for Deadly Memories; y además de este, junto a Amy Richards produjo ocho documentales sobre violencia contra las mujeres.

Entre los reconocimientos que recibió Gloria Steinmen se encuentran los siguientes:

Premio Penney-Missouri de Periodismo

Premio Front Page

Premio Clarion

Premio Nacional de Revistas

Premio a la Trayectoria en Periodismo de la Sociedad de Periodistas Profesionales

Premio de la Sociedad de Escritores de las Naciones Unidas

Premio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri, por su destacada trayectoria en el periodismo

Además, la graduada con honores del Smith College también fue protagonista en los documentales “Gloria: En sus propias palabras”, “Makers”, y “La educación de una mujer”.

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