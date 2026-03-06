8M: Rebeladas, ineludibles y genuina mirada al feminismo fílmico

Mirar a la distancia y a través del lenguaje fílmico que se convirtiera en su principal herramienta, la obra de este grupo de mujeres pertenecientes a distintas disciplinas artísticas e intelectuales, que durante la convulsa época de los 70s se unieran para marchar y manifestarse convirtiéndose en parte de las precursoras de un incipiente pero impetuoso y trascendental movimiento de denuncia acerca de la inequidad femenina, va más allá del mero ejercicio de recuento que ya de por si resulta tan importante ante nuestra realidad aquejada por el mal de memoria corta.

Con la agudeza que otorga el total conocimiento de causa, propio de quienes son herederas del camino de necesario reclamo impulsado por el afán de aprender y prepararse que siempre enarbolaron las aquí protagonistas e integrantes de aquel Colectivo Cine Mujeres, aunado a la sensatez que otorga el contrastar lo que hicieron, con las declaraciones de quienes son ahora; las directoras Andrea Gautier y Tabata Salinas hacen de este documental acertadamente titulado Rebeladas, un regreso al origen para revalorar lo conseguido a cinco décadas de que se confirmara dicha organización, y mostrar así los matices detrás de la lucha que muchas veces ha sido estigmatizada y menospreciada por visiones simplistas y conservadoras.

El material de archivo que da contexto, dígase registros periodísticos nacionales e internacionales pertenecientes a un mundo análogo, que se estructuran con base a los fragmentos de películas filmadas en 16 y 35 milímetros, como Cosas de Mujeres (1978), Rompiendo el silencio (1979) o Yalaltecas (1984), acompañados por las voces de quienes las realizaron, hacen patente el lazo emocional con cada uno de los variados casos que alimentaban las consignas, materializando así la evolución de la batalla y la alarmante vigencia del problema.

Por otro lado los reencuentros de este grupo de batalladoras sociales entre los que se cuenta a María Novaro, Ana Victoria Jiménez, Mónica Mayer, Rosa Marta Fernández, Sonia Fritz, Maru Tamés, Maricarmen de Lara, Guadalupe Sánchez Sosa, Lilian Liberman y Beatriz Mira, fácilmente podrían haberse quedado en la mera nostalgia, y aunque no están exentos de ella, al mantener el enfoque del relato en la inspiración que han provocado sus acciones marcando a las nuevas generaciones, en su actual perspectiva sobre los temas y lo que continúan haciendo desde las diferentes trincheras que han alcanzado; la convierten en una herramienta más para tocar otras fibras emocionales del espectador y vincularlo con el mensaje, con sus diferentes capas y con la urgencia de seguir levantando la voz. Rebeladas que fue producida en 2024 por fin llega a la cartelera y es de visionado obligado.