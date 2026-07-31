Fallece la rescatista Elvia Ramírez en incendio provocado por su esposo en Aguascalientes

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Tadeo, donde vecinos auxiliaron a Elvia antes de su traslado de emergencia.

El Gobierno Municipal de Calvillo informó el fallecimiento de la rescatista de animales Elvia Ramírez, quien resultó gravemente lesionada durante un incendio registrado el pasado 27 de julio de 2026 en un domicilio de la comunidad de San Tadeo, Aguascalientes.

La mujer fue rescatada de las llamas por vecinos y alcanzó a testificar en contra de su agresor; sin embargo, Elvia Ramírez falleció horas después en el Hospital Hidalgo debido a que presentaba quemaduras graves en el 90% de su cuerpo.

El hecho se encuentra bajo la investigación de las autoridades judiciales estatales, luego de que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes capturó al presunto responsable.

TE RECOMENDAMOS: Mejor Centro de Emergencias del país C5i de Aguascalientes reafirma su liderazgo como el mejor centro de emergencias del país

El detenido fue identificado como Pedro “N”, quien ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de feminicidio por un Juez de Control.

El día del incendio, Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria de Calvillo informaron que se logró el rescate de varios perros que permanecían atrapados en el domicilio durante el desarrollo del incendio.

El Gobierno Municipal de Calvillo destacó que Elvia Ramírez realizaba activamente labores de rescate y cuidado en favor de animales en situación de calle en la localidad.

Tras confirmarse la muerte de la activista, la autoridad local dio a conocer que los perros auxiliados y bajo su protección quedaron formalmente bajo el resguardo de su hermano.

Las instituciones de justicia de Aguascalientes mantendrán el seguimiento del procedimiento penal contra Pedro “N” para determinar su situación legal definitiva por el delito tipificado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR