¿De qué murió José María ‘Chema’ Salcedo? Reconocido periodista peruano

Este lunes 6 de abril murió José María ‘Chema’ Salcedo, reconocido como ‘La voz de la radio’ en Perú. El periodista murió a los 79 años de edad y la noticia fue confirmada por RPP, generando impacto en el ámbito periodístico.

A través de décadas de trayectoria José María ‘Chema’ Salcedo acompañó a miles de radioescuchas peruanos en sus espacios informativos, por lo que su fallecimiento implica el fin de una era en la comunicación del país.

Hoy el Perú despide a una de sus voces más lúcidas.

Chema Salcedo hizo del periodismo un compromiso con la verdad y su legado queda en la memoria de nuestro país. 🕊️ ¡Descansa en paz! pic.twitter.com/F32cWkcjrN — TVPerú (@tvperupe) April 6, 2026

El periodista contó con una carrera amplia en la radio y la televisión, en la que destacó su estilo claro y pedagógico. En RPP, fue conductor de programas como Así de Claro, convirtiéndose en un referente para quienes buscaban entender la actualidad nacional a través del análisis y la explicación.

A lo largo de su historia, abordó temas de cultura, historia, política y sociedad. Destacaba por su capacidad de contar asuntos complejos de manera sencilla y accesible,

¿De qué murió José María ‘Chema’ Salcedo?

El periodista y profesor universitario murió después de una larga lucha contra el cáncer, aunque no se ha destacado cuál era el tipo de cáncer que padecía.

Apenas en febrero, el conductor se había sincerado en una entrevista con Infobae Perú en la que relató su experiencia frente al cáncer y habló de un tumor que le había brotado, al asegurar que “no era optimista” frente a la enfermedad.

“No le tengo miedo a la muerte, pero sí a una mala vejez”, admitió y explicó que deseaba poder terminar de escribir su libro antes de fallecer. “Quiero seguir en el periodismo porque es lo que sé hacer. No soy joven y, si bien necesito ingresos, también necesito tiempo para terminar mi libro Memorias, en el que estoy trabajando actualmente”, manifestó.

“Si la muerte viene de golpe, mientras camino por la calle o trabajo, sería una maravilla. Pero si llega en forma de una larga agonía, no, gracias. Prefiero la eutanasia antes que condenar a mi familia y a mí a años de sufrimiento y dependencia”, expresó José María Salcedo sobre cómo quería enfrentar su muerte.