Pep Guardiola exige solidaridad con víctimas de la violencia en Gaza; “No son números” (VIDEO)

Pep Guardiola hizo un llamado a la solidaridad con las personas que viven en Palestina.

El director técnico español Pep Guardiola hizo un llamado de solidaridad ante las víctimas de la violencia en la Franja de Gaza, en un video difundido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El exentrenador del Manchester City le pidió a la sociedad no reducir a cifras a las personas que han muerto a causa del conflicto con Israel, pues hizo énfasis en que todas ellas tenían una historia, familia y sueños detrás.

“No son muertos, son personas asesinadas. No son números, no son daños colaterales, son niñas y niños. Y cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, cuando aceptamos un lenguaje que oculta el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad”, enfatizó Pep Guardiola en su reflexivo mensaje.

Pep Guardiola apela a la justicia por Palestina

En el mismo video, Pep Guardiola dejó en claro que las personas que no emiten pronunciamientos respecto a lo que ocurre en Gaza eligen un bando, al tiempo que resaltó que lo único que necesita la gente en Palestina es justicia.

“Guardar silencio hoy es tomar partido, pero no podemos mirar hacia otro lado. Palestina importa y necesita justicia y paz”, aseveró el timonel español de 55 años.

Ninguna infancia debería crecer aprendiendo a sobrevivir antes que a vivir Pep Guardiola



Pep Guardiola pide poner fin al martirio de los palestinos

En el mismo tenor, Pep Guardiola lamentó que los niños de Palestina pierdan todo y que mientras esta violencia no termine la gente de allá seguirá viviendo un infierno.

“Los vemos perderlo todo antes de que hayan tenido siquiera la oportunidad de crecer. El infierno continúa, y con él, la deshumanización del pueblo palestino”, resaltó el también exdirector técnico de Barcelona y Bayern Múnich.

Pep Guardiola resaltó que Palestina ni ningún otro pueblo está obligado a ser resiliente ante una situación tan violenta como la que vive día con día la gente.

“Cómo admiramos la resiliencia del pueblo palestino, pero no deberían tener que ser resilientes. Ningún pueblo debería pasar generaciones enteras demostrando su capacidad para soportar el sufrimiento”, ahondó el originario de Santpedor, Barcelona.

Por último, Pep Guardiola hizo responsable al gobierno de Israel de las muertes en Palestina, además de que denunció los obstáculos para que ingrese la ayuda humanitaria.

EVG