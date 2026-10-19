¿Qué le pasó a Paul Aguilar, el exjugador del América?

El exjugador del Amércia, Paul Aguilar, sufrió un accidente automovilistico en Michoacán y fue hospitalizado de emergencia para recibir atención médica tras resultar lesionado.

Paul Aguilar se encontraba en el municipio de Yurécuaro, Michoacán, cuando sufrió un desafortunado accidente vial en el que resultó lesionado, pero sin heridas de gravedad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó que Paul Aguilar viajaba en su camioneta SUV Mercedes Benz alrededor de las 23:00 horas del 17 de octubre cuando volcó su vehículo en el kilómetro 16 de la carretera cerca de la autopista Occidente.

Paul Aguilar fue trasladado al hospital del municipio de La Piedad, y hasta el momento no se conoce por qué se provocó el accidente, por lo que las investigacions al respecto continúan activas.

Paul Aguilar sufre accidente ı Foto: Especial

¿Cuándo se retiró y que pasó con Paul Aguilar?

Paul Aguilar se retiró oficialmente del futbol profesional en 2022, cuando tenía 36 años de edad, y el último equipo del que formó parte fue el FC Juárez de la Liga MX.

De acuerdo con Paul Aguilar, decidió dejar la cancha luego de que la muerte de su padre impactara negativamente en él, pues esta le generó una terrible depresión que lo llevó a tomar esta decisión.

Pau Nicolás Aguilar Rojas nació el 6 de marzo de 1986 en Cocordia, Sinaloa, y comenzó su trayectoria dentro del mundo deportivo en 1997, cuando ingresó a las fuerzas básicas del equipo de su lugar de origen.

A partir de los 13 años de edad comenzó su ascenso dentro del futbol, por lo que incluso partició en dos copas mundiales, dos copas América, y dos copas de Oro de la CONCACAF.

Paul Aguilar cuenta con tres reconocimientos por ser en once ideal de la Liga MX, y logró ser campeón nacional con el Pachuca en dos ocasiones, y en cinco ocasiones con el América.

Los equipos en los que jugó el lateral derecho son:

Concordia Fútbol Club

Vlub Pachuca

Club de Fútbol Indios de la Liga de Ascenso

Club América

F.C. Juárez

Selección absoluta

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🏟️ Cuando te invitan a una fiesta en su casa, hay que bailar 🎶

⚽️ Golazo de Paul Aguilar#ClásicoNacional #HechosParaBrillar pic.twitter.com/PbrqJvkuee — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2020

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