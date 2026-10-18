Leyenda del América sufre fuerte accidente automovilístico; ¿Cuál es su estado de salud?

Paul Aguilar, exfutbolista del América, sufrió un accidente automovilístico en Yurécuaro, Michoacán, cuando el Mercedes-Benz que conducía salió de la carretera federal 110 y terminó a un costado de las vías del ferrocarril, de acuerdo con reportes.

Información de medios nacionales señala que el incidente ocurrió en el kilómetro 16, entre Estación Patty y Vista Hermosa, y que el reporte de emergencia se dio a las 23:47 horas del sábado.

Paul Aguilar, ex jugador del @ClubAmerica y de la Selección Mexicana, resultó lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, #Michoacán. pic.twitter.com/KVZfCqDLcW — Leo González 🐦 (@leogonzalez88) October 18, 2026

Protección Civil rescató a Paul Aguilar y lo llevó a un hospital privado de especialidades en La Piedad, en el cual recibió la atención médica necesaria.

¿Cómo está el exjugador del América tras el accidente?

Los reportes señalan que las autoridades encontraron a Paul Aguilar en estado semiconsciente y una de las puertas de su vehículo quedó atorada, lo que obligó a que los rescatistas hicieran maniobras para liberar al exjugador del América.

Una vez que pudieron sacar del coche al también exseleccionado nacional le dieron atención prehospitalaria para posteriormente trasladarlo a un hospital de La Piedad.

El hecho de que hayan encontrado semiconsciente a Paul Aguilar impide saber la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente automovilístico en Yurécuaro, Michoacán.

También se reportó que personal de tránsito llevó a cabo el retiro del Mercedez-Benz del exdefensa del América para ser llevado a un corralón. Rumores indican que está fuera de peligro, pero hasta el momento nadie cercano al entorno del actual analista de Fox Sports ha confirmado su estado.

Logros de Paul Aguilar con el América

Paul Aguilar estuvo nueve años en las filas del América, equipo al que llegó en el Apertura 2011 y del que se fue tras la culminación del Guard1anes 2020.

Durante su paso por las Águilas, el exlateral originario de Concordia, Sinaloa, conquistó siete títulos con los de Coapa, con los que se convirtió en un referente en la década pasada.

Con el América, Paul Aguilar ganó tres Ligas MX, dos Concacaf Champions Cup, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

EVG