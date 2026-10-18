Monterrey vence al Pachuca y se mete a zona de Liguilla en el Apertura 2026; resumen y goles

Monterrey venció a Pachuca en el último partido de la Jornada 12 del Apertura 2026.

El Monterrey se metió a zona de Liguilla, pues escaló al octavo lugar de la Liga MX después de imponerse 2-1 al Pachuca como local en el Estadio BBVA en el partido con el que concluyó la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

El uruguayo Diego Rossi inauguró la pizarra al minuto 13 con un disparo de derecha en el centro del área, luego de llegar al contrarremate tras el rechace de Carlos Moreno al penalti cobrado por Lucas Ocampos.

El que pega primero, pega dos veces. ⚽️⚽️



Y así fue el caso de Jesús “Tecatito” Corona, que definió como auténtico crack. 😎#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J12 | #MTYPAC pic.twitter.com/cGTGaOxJpV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2026

Monterrey toma pronta ventaja sobre Pachuca

No pasaron ni cinco minutos cuando Jesús ‘Tecatito’ Corona hizo el segundo gol del encuentro para Rayados con un disparo de derecha en el centro del área, luego de ser asistido por Lucas Ocampos en un contragolpe del equipo local.

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Las emociones carecieron en el primer tiempo en el Gigante de Acero y la siguiente ocasión de gol se presentó hasta el minuto 41, cuando Lucas Ocampos remató de cabeza en el centro del área, pero mandó la esférica por arriba del arco del equipo visitante luego de recibir un centro del ‘Tecatito’ Corona en un tiro de esquina.

Los Tuzos generaron su primera ocasión de peligro hasta el minuto 43 con un tiro raso de zurda del venezolano Salomón Rondón, tras recibir un pase de Christian Rivera. Luego vino un remate rechazado de Nicolás Vallejo, al 44’, y en la última acción previa al descanso Rondón estrelló la esférica en el poste con un testarazo a quemarropa tras recibir un servicio de Oussama Idrissi.

¡Tenía que ser el goleador de los @tuzos! 💥



El Rey Salomón es garantía en el área y le pone emoción al cierre del juego. 👀#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J12 | #MTYPAC pic.twitter.com/NRC8LOBUcm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2026

Salomón Rondón metió a los hidalguenses al cotejo con su diana de cabeza al minuto 75 tras un centro de Jorge Berlanga.

Christian Rivera había conseguido el empate para el Pachuca al minuto 85, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Sergio Barreto.

Próximos juegos de Monterrey y Pachuca en el Apertura 2026

Monterrey y Pachuca volverán a la actividad el próximo miércoles 21 de octubre, cuando disputen sus compromisos correspondientes a la Jornada 13 del Apertura 2026.

Rayados visita la cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Puebla, mientras que los Tuzos reciben al Cruz Azul en la cancha del Hidalgo, en uno de los duelos más atractivos.

EVG