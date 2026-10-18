¡OFICIAL! Brian Rodríguez renueva con el América ¿hasta que año estará el uruguayo en Coapa?

El América tiene una de las delanteras más poderosas de la Liga MX y Brian Rodríguez es uno de los jugadores más determinantes de las Águilas. El uruguayo llegó a un acuerdo con la directiva azulcrema para renovar su contrato y mantenerse dentro de la institución capitalina unos años más.

Brian Rodríguez llegó al América en 2022 después de su paso por el LAFC de la Major League Soccer. El delantero sudamericano llegó por una cifra que ronda los 6 millones de dólares y fue importante durante la etapa de André Jardine para ganar el tricampeonato y con esta renovación podrá seguir escribiendo historia como azulcrema.

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ⚡️🔝



Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. 🦅 pic.twitter.com/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

¿Cuántos años más estará Brian Rodríguez con el América?

El América consiguió mantener a Brian Rodríguez para tener un ataque poderoso de cara a la Liguilla del futbol mexicano. El uruguayo estuvo cerca de salir del club este verano para viajar al viejo continente y ser nuevo futbolista del Ajax, pero al final el traspaso no se dio.

Las Águilas llegaron a un acuerdo con el uruguayo para que este cuatro años más vistiendo los colores azulcremas, así que el dorsal ‘7′ de las Águilas estará con el equipo más ganador de México hasta el 2030, aunque no se sabe si en este tiempo un equipo del viejo continente lo vuelva a buscar.

Brian Rodríguez es uno de los mejores elementos de Guillermo Almada en la actualidad y ha ayudado al equipo a conseguir puntos importantes en el torneo para mantenerse de líderes a pesar de que el equipo de Coapa fue criticado por dejar salir a André Jardine en el pasado mercado de fichajes.

Feliz, ilusionado y decidido a lograr cosas grandes. 💪😤



¡VENGA, RAYITO! Juntos y a por todo. 🫡 pic.twitter.com/FhRREIRUx1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Estos son los números de Brian Rodríguez como jugador del América

Brian Rodríguez inició su carrera en el Peñarol de Uruguay, después de eso pasó a jugar en el Almería de España y tiempo más tarde volvió al continente americano para vestir la camiseta del LAFC, pero el equipo en el que tiene los mejores números es el América.

Como azulcrema ha disputado 165 compromisos, lleva 45 goles con la camiseta de las Águilas y acumula 31 asistencias en la institución de Coapa. Con ningún otro equipo logró pasar la barrera de los 100 juegos.

DCO