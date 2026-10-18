Rays vs Guardians: Dónde ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Rays llega con ventaja de 3-2 sobre Guardians al Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB se muda a Tropicana Field, que este lunes 19 de octubre recibe el Juego 6 entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians.

La novena de Florida llega a este encuentro con ventaja de 3-2, por lo que una victoria le daría el boleto a la Serie Mundial 2026 contra los Milwaukee Brewers, que se coronaron en la Liga Nacional a costa de Los Angeles Dodgers.

¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 6 entre Rays y Guardians?

El Juego 6 entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians se juega este lunes 19 de octubre en el Tropicana Field, ubicado en San Petersburgo, Florida. El encuentro comenzará a las 18:08 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

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Fecha : Lunes 19 de octubre

Hora : 18:08

Estadio : Tropicana Field

Transmisión: ESPN y Disney+

Rays revierten desventaja ante Guardians en la Americana

Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas para su segunda victoria de postemporada, la ofensiva de Tampa Bay mantuvo una presión constante y los Rays vencieron 3-1 a los Guardians el domingo para tomar ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

The Rays are 1 win away from the World Series!



They bring a 3-2 ALCS lead home for Game 6 pic.twitter.com/tvU3vWUTJd — MLB (@MLB) October 18, 2026

Los Rays intentarán conseguir su tercer banderín de la Liga Americana y el primero desde 2020 el lunes en Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. Desde que la Serie de Campeonato se amplió a siete juegos en 1985, los equipos visitantes que ganaron el Juego 5 para tomar ventaja de 3-2 han ganado la serie cuatro de cinco veces.

El Juego 7, si fuera necesario, sería el martes 20 de octubre, y la Serie Mundial comienza el viernes 23 en Milwaukee, campeón de la Liga Nacional.

Cleveland no ha ganado una Serie de Campeonato cuando ha estado abajo 3-2, por lo que va contra la historia.

EVG