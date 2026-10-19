¡Reaparece Efrastóteles! Filtran VIDEO de enérgico discurso de Efraín Juárez con su equipo en Europa

Efraín Juárez se caracteriza por su enérgica manera de dirigirse a sus futbolistas, y la última prueba de ello es el video del motivante discurso que le dio a los jugadores del ETO FC, equipo de Hungría al que se unió en este verano después de poco más de un año de haber estado al frente de Pumas.

En el clip de apenas 37 minutos de duración se palpa el carácter y la enjundia con la que el mexicano le habla a los futbolistas del conjunto húngaro, una clara muestra del por qué de su apodo Efrastóteles, una combinación de su nombre con el del filósofo griego Aristóteles, pues en sus reflexiones suele hacer referencia a la mitología griega.

El apasionado discurso de Efraín Juárez

En el video se ve el potente discurso que Efraín Juárez da en inglés ante los futbolistas del ETO FC en los vestidores, donde les hace énfasis en que recuerden que merecen buenos resultados esta campaña, pues está convencido de que van en la ruta correcta para ser los mejores.

“Es importante seguir todo lo que estamos haciendo porque es fantástico. Se lo merecen, exactamente como el año pasado, que no merecían perder, pero el futbol es así a veces. Ayer fuimos los peores, hoy no somos los mejores, pero estamos en camino a ser los mejores en esta temporada”, es parte del mensaje que el mexicano le dio a sus dirigidos.

Efraín Juárez le hizo énfasis a los jugadores del ETO FC en la importancia de que se crean el avance que han tenido en la temporada y que están listos para pelear contra quien sea.

“Es muy importante que sigamos adelante, carajo. Nos vemos fuertes físicamente, estamos trabajando mejor con el balón, estamos jugando mejor y si tenemos que pelear, peleamos”, remarcó el timonel de 38 años de edad.

Los números de Efraín Juárez con el ETO FC

Efraín Juárez ha dirigido hasta el momento 17 partidos al frente del ETO FC y su saldo es de siete juegos ganados, seis empatados y cuatro perdidos.

Dichos números tienen al club ubicado en la segunda posición de la liga de Hungría con una cosecha de 18 puntos, tres menos que el líder, Puskás Akadémia, luego de 10 Jornadas.

Efraín Juárez vive con el ETO FC su segunda experiencia como timonel en el extranjero, luego de que en 2024 estuvo al frente del Atlético Nacional de Medellín, al cual guió a la conquista de los títulos de liga y Copa.

EVG