¿Gilberto Mora al Liverpool? El gesto de Morita que podría confirmar su llegada a la Premier League

Gilberto Mora estuvo presente en el último partido del Tijuana en la Liga MX, pero no tuvo minutos con el equipo de Sebastián Abreu. Sin embargo, cuando el encuentro llegó a su fin, un par de aficionados grabaron al joven futbolista entrando al túnel de vestuarios y comenzaron a gritarle para que les hiciera caso.

Los dos fanáticos le mostraron la camiseta del Liverpool, mientras le gritaban el nombre del conjunto inglés; en ese momento, Gilberto Mora se volteó y levantó el dedo. Los dos fans se volvieron locos y empezaron a gritar de la emoción por una posible llegada del mexicano con los Reds.

Gilberto Mora to Liverpool confirmed by the man himself??? 🇲🇽🔴👀👍 pic.twitter.com/pQtCUKVjGs — centrekop. (@centrekop) October 18, 2026

Gilberto Mora sigue sin jugar con el Tijuana en la Liga MX

Gilberto Mora es el jugador sensación de la Liga MX por su nivel y su corta edad, pero aún no se conoce con exactitud cuando podrá mudarse a Europa para iniciar su carrera en la élite del futbol mundial.

Sin embargo, el jugador de los Xolos de Tijuana lleva un mes sin tener actividad con el cuadro que dirige Sebastián Abreu, todo esto por la lesión que sufrió durante su participación en la fecha FIFA con la Selección Mexicana.

El entrenador del Tijuana reveló que han llevado con precaución a Gilberto Mora, ya que tiene una inflamación en el muslo y han intentado no forzar al joven futbolista para que pueda recuperarse lo más rápido posible, pero que no vuelva a recaer.

Gilberto Mora durante un partido con la Selección Mexicana. ı Foto: Mexsport

¿Qué clubes han estado interesados en los servicios de Gilberto Mora?

Gilberto Mora es el siguiente futbolista mexicano que podría irse a Europa para continuar con su carrera profesional en el viejo continente.

Desde que el jugador de los Xolos fue uno de los más importantes en la Copa Oro con la Selección Mexicana se ha ganado el interés de varios clubes como: Benfica, Borussia Dortmund, Barcelona y Arsenal y Liverpool.

A pesar de aún no tener nada concreto en Europa, los clubes que llevan la ventaja en la puja por el mexicano es el Borussia Dortmund y el Liverpool.

DCO