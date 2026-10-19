¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de la Jornada 13 del Apertura 2026 este martes 20 de octubre?

La Jornada 13 de la Liga MX comienza este martes con cuatro partidos.

Este martes 20 de octubre comienza la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX con cuatro partidos, entre los que destaca el duelo que Chivas y Necaxa sostendrán en la cancha del Estadio AKRON, en una semana vital para el Rebaño por ser jornada doble y por los puntos que ha dejado escapar en sus últimos juegos.

El Guadalajara llega al duelo ante los Rayos con una seguidilla de cuatro juegos sin conocer la victoria, tres ellos empates y una derrota. Los hidrocálidos son penúltimos con nueve puntos, por lo que un resultado que no sea ganar prácticamente sería decirle adiós a sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

🇮🇩 ¡Martes de doble cartelera en el @EstadioAKRON! 🐐



Vamos juntos por los dos partidos ante Necaxa, ChivaHermanos 🤝🏼 pic.twitter.com/bn84LE41FP — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2026

Partidos Jornada 13 Liga MX del martes 20 de octubre

Chivas vs Necaxa (18:07 horas, Estadio AKRON, Prime Video)

Atlético de San Luis vs Querétaro (19:00 horas, Estadio Alfonsom Lastras, ESPN)

FC Juárez vs Atlante (19:00 horas, Estadio Olímpico Benito Juárez, Azteca 7 y FOX One)

Tigres vs León (21:10 horas, Estadio Universitario, Azteca 7 y FOX One)

Chivas, con buenos números en el AKRON ante el Necaxa

Chivas no gana en el Apertura 2026 desde que en la Fecha 8 goleó 3-0 a Pumas en el Estadio AKRON, donde le tiene tomada la medida al Necaxa.

El Rebaño no pierde como local contra los hidrocálidos desde el 25 de agosto de 2019, una derrota de 2-1 en la Jornada 6 del Torneo Apertura de aquel año.

El último choque entre Chivas y Necaxa en la cancha del AKRON culminó con una victoria de 3-1 para los rojiblancos en la décima fecha del Apertura 2025.

👊🏼💥 ¡Cerramos preparación que mañana hay partido en casa! pic.twitter.com/2d7NvozuHH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 19, 2026

Tigres quiere mantener su tendencia al alza en el Apertura 2026

Tigres ha tenido una mejoría en sus compromisos más recientes en la Liga MX, pues cosechó siete de los últimos nueve puntos en disputa, y este martes recibe al León en el Estadio Universitario.

A pesar de su resurgimiento, el equipo felino se mantiene fuera de zona de clasificación, pues marcha en el decimotercer sitio con 14 puntos; sin embargo, ya está a tres unidades del Monterrey, que ocupa el octavo lugar.

Por su parte, el León sigue en puestos de Liguilla al ubicarse séptimo con 18 puntos, pero solamente ganó uno de sus últimos cuatro cotejos.

En los otros partidos del martes, el Atlante, antepenúltimo del Apertura 2026, visita la cancha del sotanero Bravos, mientras que el Atlético de San Luis recibe a un alicaído Querétaro después de la goleada de 5-0 que sufrió a manos de Santos Laguna.

EVG