El América confirma homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Azteca; conoce todos los detalles

El América hizo oficial el homenaje que le hará al exportero Memo Ochoa en el Estadio Azteca, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, cuando las Águilas reciban al Pachuca en el marco de la Jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga MX.

En sus redes sociales, los de Coapa confirmaron que el legendario exguardameta de la Selección Mexicana, formado precisamente en las filas azulcremas, será homenajeado y reconocido por la destacada trayectoria que tuvo durante 22 años, la cual culminó después de haber jugado el Mundial 2026.

Están las historias que prevalecen, que dejan su huella y se cuentan de generación en generación. Sin embargo, cuando forman su legado a partir de la grandeza, se convierten en referentes... y EN LEYENDAS.



Guillermo Ochoa: celebración a nuestro histórico.



Nos vemos el domingo… pic.twitter.com/6G1NSJBvbe — Club América (@ClubAmerica) October 19, 2026

“Están las historias que prevalecen, que dejan su huella y se cuentan de generación en generación. Sin embargo, cuando forman su legado a partir de la grandeza, se convierten en referentes... y EN LEYENDAS. Guillermo Ochoa: celebración a nuestro histórico”, fue el mensaje con el que el América informó acerca de este homenaje, el cual acompañó con el hashtag #PorS13mpre, en honor al número 13 que lució Ochoa Magaña.

América invita a su afición al homenaje a Memo Ochoa

El América hizo un llamado a sus seguidores para pintar el Estadio Azteca de amarillo el próximo domingo en el juego contra Pachuca, en el que será reconocida la destacada carrera del recientemente retirado Memo Ochoa.

Las Águilas no revelaron detalles del homenaje para el seis veces mundialista con el Tricolor, quien recientemente recibió una placa y reconocimiento de parte de la Federación Mexicana de Futbol previo al amistoso ante Chile en Los Ángeles, California.

El América fue el club con el que Memo Ochoa debutó profesionalmente, lo cual ocurrió el 15 de febrero de 2004 en un triunfo de 3-2 sobre Monterrey en el Estadio Azteca. También en el Coloso de Santa Úrsula tuvo sus últimos minutos como profesional, en el 3-0 de México sobre Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026.

¡Celebremos a Memo Ochoa en el Estadio Banorte! Nos vemos el 25 de octubre, Americanistas. 🧤🏟️



J14 ⚔️ América vs. Pachuca

🎟️ Boletos: https://t.co/BQWHqbirhU#PorS13mpre



Pintemos nuestra CAsa de amarillo. 🦅💛 pic.twitter.com/kK0RD2v9Dq — Club América (@ClubAmerica) October 19, 2026

El oriundo de Guadalajara tuvo dos etapas con los azulcremas, la primera de 2004 a 2011, año en el que comenzó su andar por Europa, y la segunda de 2019 a 2022.

Los logros de Memo Ochoa con el América

Memo Ochoa ganó tres títulos con el América, todos durante su primera etapa con el equipo capitalino, el primero de ellos el del Clausura 2005 de la Liga MX, cuando los entonces dirigidos por Mario Carrillo vencieron por global de 7-4 a Tecos en la final.

El segundo trofeo llegó poco después con el Campeón de Campeones de aquel año a costa de Pumas, club al que los azulcremas superaron 2-1 en el cotejo de vuelta en el Estadio Azteca luego de un 0-0 en Ciudad Universitaria.

El tercer y último título de Memo Ochoa con el América fue el de la Concacaf Champions Cup de 2006, edición en la que los de Coapa se impusieron al Toluca por global de 2-1.

EVG