Ajaccio lanza hermoso jersey en homenaje a Memo Ochoa; ¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

El Ajaccio, el primer club en el que Memo Ochoa jugó durante su paso por Europa, lanzó un hermoso jersey en homenaje al exportero tapatío, quien puso fin a su carrera como futbolista tras haber formado parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial 2026.

El club francés lanzó esta playera conmemorativa de edición limitada que está inspirada en la que Ochoa Magaña utilizó de 2011 a 2014 con el equipo de la isla de Córcega, en el que fue vital en sus primeras dos campañas para que el club no descendiera.

Este jersey que el Ajaccio hizo en homenaje al recientemente retirado Memo Ochoa es amarillo y azul y en el cuello tiene la leyenda “Ajaccio por siempre”.

¿Cuánto cuesta el jersey del Ajaccio en honor a Ochoa?

El jersey conmemorativo que el Ajaccio lanzó en reconocimiento al exportero mexicano Memo Ochoa tiene un costo de 135 euros, lo que equivale a 2,773 pesos mexicanos.

Se fabricaron solamente 116 unidades de esta playera, esto debido a que fue la cantidad de partidos oficiales que el surgido del América disputó durante su etapa en Francia.

¿Dónde se puede comprar el jersey en honor a Ochoa?

La playera que el Ajaccio lanzó para rendir homenaje al paso de Memo Ochoa por sus filas se vende físicamente en el Stade Michel Moretti, en Córcega, Francia.

El exguardameta tapatío llegó al Ajaccio en el verano de 2011, siete años después de haber debutado profesionalmente con el América. Estuvo tres campañas con el club galo, al que dejó después de su participación en el Mundial de Brasil 2014, tras el cual se unió a las filas del Málaga.

La afición del Ajaccio recuerda con cariño a Memo Ochoa, quien en varios juegos fue el héroe de los de Córcega, uno de ellos el recordado empate 1-1 contra el PSG el 18 de agosto de 2013 en el Parque de los Príncipes, donde se lució con 12 atajadas.

EVG