Brewers vs Rays: Dónde ver EN VIVO en México el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas

Los Brewers y Rays se miden en el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas

La Serie Mundial 2026 coronará a un monarca inédito, pues los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays se enfrentan en el primer Clásico de Otoño con equipos sin títulos desde que los Philadelphia venció a Kansas City en 1980. El Juego 1 se realiza este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin.

Apenas cinco de los 30 equipos actuales nunca han ganado un título, que además de Milwaukee y Tampa Bay son Colorado, San Diego y Seattle.

One of these teams will win its first World Series in franchise history



Is the trophy headed to Tampa Bay or Milwaukee?#NoTimeLikeOctober pic.twitter.com/Vj1uBHYnFM — MLB (@MLB) October 22, 2026

¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays?

El Juego 1 de la Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays inicia este viernes 23 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 9 en televisión abierta, además de ESPN y FOX.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Lionel Messi acude a un impresionante protocolo en su honor en el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Dos equipos de nóminas modestas inician la búsqueda por la Serie Mundial

Los Brewers comenzaron como la franquicia de expansión Seattle Pilots en 1969 y luego fueron comprados por el grupo de Bud Selig en un tribunal de bancarrota y se mudaron a Milwaukee para la temporada de 1970. La única presencia previa del equipo de un Clásico de Otoño fue la derrota en siete juegos ante San Luis en la serie de 1982, cuando los Cerveceros aún estaban en la Liga Americana.

Garrett Mitchell is cheesin' to be in the Fall Classic 🧀😁 pic.twitter.com/bokygB4X0D — MLB (@MLB) October 22, 2026

Del otro lado, Tampa Bay, que derrotó a Cleveland en seis juegos para ganar el banderín de la Liga Americana, debutó como la franquicia de expansión Devil Rays en 1998 y eliminó el “Devil” antes de la temporada 2008. Las dos apariciones del equipo en la Serie Mundial terminaron con derrotas ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Jacob Misiorowski, de Milwaukee, encabeza a los lanzadores con su recta de más de 100 millas por hora, y cada equipo cuenta con un dinámico jugador de 22 años como ancla de la alineación: el venezolano Jackson Chourio, de los Cerveceros, y el dominicano Junior Caminero, de los Rays. Freddy Peralta, también de República Dominicana, y Drew Rasmussen, de Tampa Bay, podrían lanzar contra sus antiguos equipos.

Esta será apenas la sexta vez desde el inicio de la era del comodín en 1995 que los equipos con los mejores récords de cada liga se enfrentan en la Serie Mundial, después de Atlanta-Cleveland (1995), Yankees-Bravos (1999), Boston-San Luis (2013), Dodgers-Rays (2020) y Dodgers-Yankees (2024).

Dos equipos de nómina baja en la Serie Mundial por primera vez en 35 años: Milwaukee tenía la 19na nómina más alta de MLB al 31 de agosto. Tampa Bay era 25ta. No ocurría desde 1991 que ambos ganadores de banderín estuvieran entre el 50% inferior en gasto de jugadores. Minnesota ocupaba el 15to lugar entre 26 equipos cuando venció a Atlanta (19no) en siete juegos.

aar