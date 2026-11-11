La Lupita: El rock siempre va a incomodar al poder

El rock mexicano volverá a reunir a cinco de sus agrupaciones más representativas en una misma celebración: Tijuana No!, Cuca, La Castañeda, La Lupita y Santa Sabina compartirán escenario el próximo 14 de noviembre en el Parque Naucalli, en Satélite, Estado de México, con un espectáculo que reivindica la vigencia del género, busca conectar a distintas generaciones y demuestra que su espíritu contestatario sigue presente.

La reunión, titulada Rock en Concierto, también representa una oportunidad para recuperar la convivencia entre músicos que han compartido escenarios, giras y distintas etapas de la historia del rock nacional. Para sus protagonistas, no se trata únicamente de un ejercicio de nostalgia, sino de demostrar que continúan creando y ofreciendo propuestas musicales en vivo.

“Lo que se busca es unir a las generaciones. Hemos visto personas de todas las edades que disfrutan y viven la historia de Cuca. Es importante unirlas y que lo disfruten junto con nosotros”, expresó José Fors, vocalista del grupo.

Omar de León, integrante de La Castañeda, describió el encuentro como “una fiesta de viejos amigos”, pero también como una oportunidad para quienes todavía no han experimentado la fuerza de estas agrupaciones en directo. Consideró que existe una curiosidad musical entre las nuevas generaciones que las lleva a descubrir propuestas distintas a las que predominan en los medios.

El Dato: EL ENCUENTRO comenzará a las 18:00 horas del sábado 14 de noviembre. Los boletos se encuentran en segunda fase de preventa

“Hay muchos chavos que están un poco hartos de lo que escuchan en todos los medios y empiezan a buscar. Se encuentran con que hay un gran movimiento que no conocían”, señaló. También defendió el trabajo de las agrupaciones que han construido su trayectoria a partir de los ensayos, la ejecución y la entrega sobre el escenario.

Sobre la falta de espacios para el rock emergente, Héctor consideró que siempre habrá nuevas propuestas y que los jóvenes están buscando contenidos diferentes. “Una parte importante es seguir sacando música nueva y que también se aproximen a la experiencia de un concierto de rock. No es nada más la música y las ideas que estamos exponiendo, sino la vivencia de estar ahí y sentir esa energía”, sostuvo.

Por su parte, uno de los representantes de Santa Sabina lamentó que el problema para las nuevas agrupaciones no sea la ausencia de talento, sino las condiciones de la industria. “Claro ejemplo es Belafonte Sensacional, que consiguió mayor visibilidad después de años de trabajo independiente. Existen bandas con propuestas importantes que no reciben el respaldo suficiente”, expresó.

La diversidad musical será uno de los principales atractivos de la presentación. Cuca adelantó que llevará una canción nueva, mientras que La Lupita prepara vestuario especial y contará con el regreso de Rosa Adame a los escenarios con la agrupación.

Santa Sabina explicó que su actual propuesta cuenta con Angélica Victoria y Dafne Carballo, quienes participan desde el respeto y la evocación al legado de Rita Guerrero. “No buscamos suplirla. Nunca va a ser posible, pero sí hay una evocación y un respeto muy importante al trabajo de ellas”.

Los músicos también hablaron sobre la posibilidad de llevar Rock en Concierto a otras plazas. Héctor confirmó que existen conversaciones para replicar el cartel en diferentes ciudades. “Estamos en pláticas. Las ganas están, pero vamos poquito a poquito, paso a paso”, indicó.