Los juegos del hambre: Este es el elenco de la película Amanecer en la cosecha

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha está arrasando en su estreno en cines, pues una recaudación global estimada de 225 millones de dólares en su primer fin de semana, colocandose al frente de la taquilla mundial.

Con un presupuesto de 150 millones de dólares, la cinta habría obtenido 120 millones en sus primeros tres días en la taquilla estadounidense, lo que la ha metido al top 5 de películas más taquilleras del 2026, solo detrás de La Odisea.

Y en realidad, hay mucho detrás del éxito de Amanecer en la Cosecha, siendo uno de sus puntos más fuertes que se trata de la precuela que muestra los juegos de Haymitch Abernathy, ganador del segundo vasallaje de Los Juegos del Hambre y mentor de Peeta y Katniss en la saga original.

En la película, nos encontramos con un intento fallido de rebelión y el alto precio que debe pagar el joven del Distrito 12 por atreverse a pintar una bandera en contra del Capitolio tras enfrentarse a una arena letal con el doble de tributos de lo normal.

Sin embargo, uno de los detalles más cautivadores sobre esta nueva entrega es sin duda alguna el elenco que lo compone, el cual reúne a celebridades destacadas de Hollywood y verdaderos fans de la franquicia con talentos y rostros más frescos.

Elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Un joven ingenioso y sarcástico del Distrito 12 que es elegido inesperadamente como uno de los cuatro tributos de su distrito para los 50.º Juegos del Hambre y cuya vida se convierte en una oportunidad para los rebeldes de destruir el sistema desde dentro.

Mckenna Grace como Maysilee Donner

La compañera tributo de Haymitch del Distrito 12; proviene de una de las pocas familias acaudaladas de la zona y tiene una hermana gemela. Pese a su actitud inicialmente altiva, forma una alianza clave con Haymitch en la arena.

Whitney Peak como Lenore Dove Baird

La novia de Haymitch en el Distrito 12, miembro del grupo musical nómada conocido como la Bandada y una joven que destaca por su espiritu rebelde, representa el principal vínculo emocional del tributo con su hogar.

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Un joven camarógrafo y productor del Capitolio asignado a cubrir a los tributos del Distrito 12, quien comienza a cuestionar el régimen y a sentar las bases de su futuro papel en la rebelión.

Jesse Plemons at the New York premiere of #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping. pic.twitter.com/YEqOxs8viF — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 17, 2026

Ralph Fiennes como el Presidente Coriolanus Snow

El calculador y despiadado líder de Panem, quien utiliza el Segundo Vasallaje de los Veinticinco para reafirmar el control absoluto del Capitolio sobre los distritos.

Ralph Fiennes arrives at the New York premiere of ‘The Hunger Games: Sunrise of the Reaping.’ pic.twitter.com/gY1oHOTPR2 — Pop Base (@PopBase) November 16, 2026

Este es el resto del elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Kieran Culkin como Caesar Flickerman

Elle Fanning como Effie Trinket

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

Maya Hawke como Wiress

Lili Taylor como Mags Flanagan

Ben Wang como Wyatt Callow

Molly McCann como Louella McCoy

Iona Bell como Lou Lou

Glenn Close como Drusilla Sickle

Billy Porter como Magno Stift

Edvin Ryding como Vitus

Iris Apatow como Proserpina Trinket

Jhaleil Swaby como Panache Barker

Laura Marcus como Silka Sharp

Percy Daggs IV como Ampert Latier

Rada Rae como Wellie

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