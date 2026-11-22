Este domingo 15 de noviembre se reveló a uno más de los eliminados de La Granja VIP, en camino a la recta final del reality show. Así, se reveló al participante menos votado de la competencia en esta semana por parte del público.

¿Quién quedó eliminado hoy en La Granja VIP?

Se revela al eliminado en la gala del domingo.

Esta semana,cinco participantes quedaron en la zona de riesgo y uno de ellos abandona la competencia, pese a que para este punto, todos son nombres destacados por sus momentos de drama y polémica en el reality show.

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En esta ocasión, los nominados de La Granja VIP son Manelyk, Kevyn Bicolor, Niurka, Mono Osuna y Bebeshita. La tabla final quedó fincada este viernes tras la traición y la polémica no se hizo esperar.

Y es que en redes sociales denunciaron que a las primeras horas de que abrieran las votaciones del viernes, no podían votar por Mane ni por Bebeshita, por lo que indicaron que estarían en desventaja y que incluso podrían ser eliminadas de manera injusta.

¿Qué ha pasado en La Granja VIP?

Tras la salida de Rafa Mercadante como décimo eliminado el pasado domingo 15 de noviembre, La Granja VIP entró en su recta final con los ocho granjeros restantes y una fractura evidente en las alianzas.

Durante el arranque de la semana 11, el legado de Rafa dejó nominado directamente a Mario “Mono” Osuna, mientras que Niurka Marcos, Kunno y Manelyk González tuvieron que enfrentar las difíciles condiciones de ser los peones de la semana.

Por su parte, la convivencia se tensó aún más dentro del equipo de “La Resistencia”, donde las estrategias individuales provocaron reclamos directos y nominaciones cruzadas entre quienes solían protegerse.

En las últimas horas previas a la gala de eliminación de este domingo 22 de noviembre, el ambiente ha estado marcado por el desgaste emocional, con Manelyk atravesando un fuerte bajón anímico y Niurka protagonizando un inesperado acercamiento conciliador con Ivonne. Además, el reality enfrenta controversia en redes sociales debido a cortes en la transmisión 24/7 tras señalamientos de presunto maltrato animal dentro de la granja.

Para cerrar la jornada, la producción anunció que esta noche no solo se conocerá al undécimo eliminado, sino que también ingresarán cuatro atletas de Exatlón México que convivirán en el rancho durante toda la semana 12.

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