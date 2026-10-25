¿Qué es ‘El Nido del Águila’, el refugio de Hitler arrasado por fuerte incendio? FOTOS

Debido al incendio registrado durante la noche del 23 de octubre, Kehlsteinhaus, conocido como “El Nido del Águila”, se encuentra cerrado para los visitantes, incluyendo los autobuses y el ascensor.

Un fuerte incendio se registró en el recinto conocido como “El Nido del Águila” durante la noche del viernes, por lo que actualmente se encuentra cerrado hasta nuevo aviso.

Por su presunta responsabilidad en este incidente, un hombre alemán de 33 años de edad fue detenido, y posiblemente este sea enviado un centro psiquiátrico forense para delincuentes, debido a una enfermedad mental que padece.

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Aktuelles Polizeivideo vom Kehlsteinhaus pic.twitter.com/hkVltqWv7U — MartinaKlar (@MartinaKlar) October 24, 2026

¿Qué es ‘El Nido del Águila’?

Kehlsteinhaus, o “El Nido del Águila”, es un edificio que es considerado como pieza histórica y un símbolo del poder del régimen nazi en Alemania, por lo que este permanecía en su estado natural.

El edificio fue diseñado originalmente por Martin Bormann y fue otorgado a Hitler en 1939. Pese a que está asociado directamente con Adolf Hitler, se sabe que este rara vez visitaba el Kehlsteinhaus.

Este edificio no fue dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por lo que este perduraba hasta el terrible incidente del 23 de octubre más allá del estrecho vínculo que tenía con la Alemania Nazi.

La página del recinto histórico asevera que“no hay que olvidar que el Nido del Águila formaba parte de un entorno idílico, concebido para eclipsar todos los horrores de aquellos años”.

En 1960, por el 150 aniversario de la incorporación de Berchtesgaden a Baviera, “el gobierno bávaro cedió el control del edificio a un fideicomiso que garantiza que los ingresos se destinen a fines benéficos”, de acuerdo con su página oficial.

Este edificio era principalmente utilizado por los funcionarios del Partido Nacionalista y como un refugio de Adolf Hitler, pues debido a su ubicación este estaba lejos de la mirada pública.

Actualmente se sabe que no fue un edificio utilizado para la toma de decisiones importantes, por tanto, no es considerado como un lugar con peso en cuanto a política, sino como un espacio de reuniones privadas.

Esta posada se ubica en la carretera de Kehlstein, y cuenta con una exposición de fotografías históricas, textos que cuentan la historia de la montaña, y documentación de Obersalzberg, por lo que cuenta con visitas por parte de turistas, quienes punicamente pueden llegar en autobuses de Kehlstein.

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