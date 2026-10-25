¿Dónde está ‘El Nido del Águila’ de Hitler que se incendió en Alemania?

Recientemente se inició una investigación criminal y se arrestó a una persona por el incendio de la residencia conocida como “El Nido del Águila”, lugar que había sido destinado para ser utilizado por Adolf Hitler como una casa de retiro.

Por la noche del 23 de octubre se registro un incendio en Kehlsteinhaus, mejor conocido como “El Nido del Águila”, ubicado en Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden, Alemania.

Con la finalidad de combatir el fuerte incendio, se desplegaron 180 bomberos y 50 agentes de policía que llegaron alrededor de las 21:52 horas a la residencia ubicada a más de mil 800 metros de altitud.

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Además, la carretera que se dirige hacia el Kehlsteinhaus fue cerrada, y una zona de exclusión aérea para drones fue establecida en el lugar para extinguir el fuego, labor que se vio dificultada por las condiciones climáticas.

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Am Freitagabend (23. Oktober) ist am

Kehlsteinhaus oberhalb von Berchtesgaden

ein Großbrand ausgebrochen. Das beliebte

Ausflugsziel steht nach ersten

Informationen in Flammen. Die Polizei

spricht von einem Großbrand.

Auf der [Webcam des

Kehlsteinhauses]… pic.twitter.com/wUzjgcaHxB — ozzy1871 (@ozzy0123pi) October 24, 2026

De acuerdo con medios alemanes, se están realizando investigaciones por un posible móvil político, y se están analizando los daños que podría presentar el edificio que cuenta con gran importancia histórica.

La fiscalía de Traunstein informó que se detvo a un ciudadano alemán de 33 años de edad por ser el presunto responsable del incendio; además, el fiscal Rainer Vietze señaló que el hombre padece una posible enfermedad mental.

Por tanto, luego de que este compareciera el 24 de octubre ante un juez de instrucción en Rosenheim, se pretende internarno en un centro psiquiátrico forense para delincuentes.

Al momento en el que se registró el incendio, no se encontraban personas dentro del edificio; y de acuerdo con el sitio web de la Asociación de Experiencias de Montaña de Berchtesgaden, este iba a estar abierto al público hasta el 8 de noviembre, pero ahora se encuentra cerrado por el incidente del viernes.

El Nido del Águila de Hitler es incendiado ı Foto: Especial

¿Dónde está ‘El Nido del Águila’ de Hitler?

Esta residencia está ubicada en los Alpes Bávaros de Alemania, y fue construido en la cima de la montaña Kehlstein en 1937, y para llegar a este se debe utilizar un camino de 6.5 kilómetros.

Actualmente este edificio, que no fue dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, era conservado en su estado natural, y las personas podían visitar este lugar que se encuentra en la frontera entre Alemania y Austria.

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